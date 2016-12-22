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Конгресс США одобрил законопроект Трампа о налоговой реформе
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Конгресс США одобрил законопроект Трампа о налоговой реформе
Экономика, 20 дек, 21:03
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Конгресс США одобрил законопроект Трампа о налоговой реформе
Конгресс США одобрил законопроект о крупнейшей в истории страны налоговой реформе. Это важная политическая победа Дональда Трампа, которая позволит президенту выполнить одно из трех его главных предвыборных обещаний
Фото: J. Scott Applewhite / AP

Победа Трампа

Конгресс США окончательно одобрил законопроект о всеобъемлющей налоговой реформе, провести которую не удавалось ни одной предыдущей администрации за последние 30 лет. Во вторник, 19 декабря, такое решение принял сенат, а в среду — палата представителей. Оба органа контролируются республиканцами. На следующем этапе законопроект ляжет на стол президента на подпись. Это важная политическая победа Дональда Трампа: данная мера вместе с отменой Obamacare и наращиванием вложений в инфраструктуру вошла в тройку его главных предвыборных обещаний, пишет Bloomberg.

Сам Трамп уже отреагировал на принятие законопроекта, указав, что было принято решение об «историческом налоговом освобождении американского народа».

В перспективе эта победа республиканцев усилит их позиции на промежуточных выборах: голосование в ноябре 2018 года полностью обновит палату представителей, а также треть состава сената.​​

Законопроект предполагает облегчение налогового бремени для различных видов налогоплательщиков. «Рост занятости и увеличение доходов среднего класса — основной эффект этого закона», — заявил Трамп в субботу, 16 декабря, сообщает ABC News. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, главным выгодополучателем реформы станем средний класс. «Люди почувствуют, как их доходы растут», — сказал чиновник 17 декабря в интервью каналу CBS.

Во многих случаях именно так и произойдет, пишет Bloomberg, отмечая, однако, что ключевую выгоду из закона извлекут не обычные граждане, а крупный бизнес, и не все изначальные обещания Трампа и руководства Республиканской партии в отношении налогов будут выполнены.

Законопроект предусматривает радикальное снижение налога на прибыль юрлиц с нынешних 35 до 21%, налоговые вычеты на капитальные затраты, а также уменьшение налогов при возвращении в страну доходов от деятельности за рубежом до 15,5% для наличных средств, а для безналичных — до 8% вместо нынешних 35%.

Он также снизит налоги для семи групп доходополучателей из числа физических лиц, вдвое сузит круг тех, на кого будет распространяться 40-процентный налог на наследство, а также освободит больше налогоплательщиков от уплаты так называемого минимального альтернативного налога. Большинство норм, касающихся физлиц, перестанет действовать после 2025 года.

Законопроект наносит удар по принятой в 2010 году реформе здравоохранения Obamacare, отменяя правило, считающееся ее краеугольным камнем. По нему граждане должны обеспечивать себя медицинской страховкой или платить штраф. По оценке управления конгресса США по бюджету, его упразднение может заставить 13 млн американцев добровольно отказаться от медицинского страхования, в результате чего стоимость медицинских услуг для обеспеченных страховкой граждан будет расти в среднем на 10% в год.

Рост госдолга

По замыслу Трампа реформа в итоге разгонит рост американской экономики с нынешних 2–3% в год до 4–6%. Другие чиновники и эксперты оценивают ее эффект существенно скромнее. Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен назвала его незначительным.

Согласно анализу Объединенного комитета по налогообложению, убыток (loss) от принятия закона за десять лет составит $1,414 трлн. По совместному прогнозу ОКН и бюджетного управления конгресса закон приведет к дефициту бюджета (on-budget deficits) $1,441 трлн и снижению доходов (revenues) на $1,633 трлн.

На этом фоне увеличится и госдолг страны: к $11 трлн, на которые по прогнозам увеличится показатель в ближайшее десятилетие, добавится еще $1 трлн, что усугубит эту проблему, пишет Bloomberg. По состоянию на 19 декабря 2017 года госдолг США составлял $20,5 трлн.

Центр налоговой политики оценивает обусловленный законом дефицит в $1,2 трлн в ближайшие десять лет с учетом возможного эффекта от ускорения роста. Согласно анализу Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете, доходы (revenues) в результате закона уменьшаться на $1,5–1,7 трлн, а к 2040 году — на $3,6–4,4 трлн.

По утверждению Мнучина, эффект от закона обеспечит рост на $2,5 трлн и полностью покроет выпадающие доходы американской экономики. Чтобы это произошло, по оценкам большинства экспертов, дополнительный годовой прирост экономики должен составлять по 0,4 п.п. По оценке Объединенного комитета по налогообложению, принятие закона даст прирост ВВП всего 0,8% за десять лет.

Протесты против налоговой реформы в Нью-Йорке, США. Апрель 2017 года (Фото: Mary Altaffer / AP)

Реформа для избранных

Зарплаты большинства американцев не росли в последние годы. В этих условиях деньги, которые могли бы быть отложены на пенсию, съедались другими расходами, такими как выплаты по студенческим кредитам или автокредитам, объем которых, по данным ФРС, находится на рекордном уровне. В целом скорость прироста потребительских долгов в США находится на трехлетнем максимуме, пишет Bloomberg.

«Можно предлагать населению какие угодно налоговые льготы, но если ему не хватает денег, эффекта не будет», — приводит агентство слова Дугласа Хольтц-Эйкина, бывшего главного экономиста Совета экономических консультантов при президенте Джордже Буше-младшем.

Закон может помочь некоторым группам граждан больше отложить на пенсию за счет роста их зарплат, отмечает эксперт.

«Не уверена, что Трамп понимает, что лишь у части населения есть пенсионный план», — иронизирует Алисия Маннел, директор Центра пенсионных исследований Бостонского колледжа.

Лишь треть населения перечисляют деньги на накопительный пенсионный счет, констатирует вышедшее в этом году исследование Бюро переписи населения США. Пенсионным планом пользуются менее 25% американцев с низким уровнем дохода, по данным Счетной палаты США.

Ранее Белый дом решил отказаться от инициативы администрации Обамы распространить пенсионную программу на миллионы граждан с низкими и средними доходами, у которых нет пенсионных сберегательных счетов. В мае Трамп отменил постановление, которое облегчало для штатов процесс автоматического прикрепления работников к пенсионным планам.

Выгоды для бизнеса

Реформа будет способствовать увеличению прибыли американских корпораций, а через них — и фондовых рынков за рубежом, считает Тимоти Граф, глава направления макроэкономической стратегии по региону Европа, Ближний Восток и Африка инвесткомпании State Street Bank & Trust.

По оценкам Goldman Sachs, снижение налогов до 21% увеличит прибыли одних лишь американских банков в среднем на 14% от нынешних прогнозов на 2018 год, пишет Bloomberg.

Аналитики предполагают, что большая часть средств, сэкономленных за счет уменьшения налогов, будет направлена на обратный выкуп акций, что увеличит стоимость американских бумаг и стоимость инвестиций, которыми распоряжаются компании по управлению активами.

Она поможет обеспечить очень высокую доходность как американских, так и иностранных акций, а также благоприятную конъюнктуру, сказал Тимоти Граф в интервью Bloomberg TV. Это повысит привлекательность рисковых активов, считает эксперт. Новость о вступлении закона в силу спровоцирует некоторое ралли, уверен он.

Девелоперские компании смогут претендовать на новые налоговые льготы для совместных проектов (partnerships), компаний с ограниченной ответственностью (LLC), а также для компаний, пользующихся «сквозным» (pass-through) налогообложением.

Снижение налогов высвободит больше средств для приобретения активов, что может увеличить стоимость фирм, принадлежащих фондам прямых инвестиций.

Ретейлеры войдут в число главных выгодополучателей реформы — многие компании этого сектора получают большую часть или всю прибыль в США и платят самые высокие налоги в американской экономике.

Транспортные компании смогут использовать высвободившиеся средства для модернизации парков и приобретения транспортных средств с экономичным расходом топлива. Крупные корпорации смогут избавиться от непрофильных активов, продажу которых сдерживал высокий налог. Закон существенно поможет авиапромышленности, поскольку у авиаперевозчиков есть необходимость в обновлении своих парков.

В выигрыше будут и нефтегазовые компании, которые сейчас платят один из самых высоких налогов в экономике — 37%.

Прибыль страховых компаний вырастет на 15%, соглас​но прогнозу Аны Гупты, аналитика инвестбанка Leerink Partners.

Фармацевтические компании войдут в число главных выгодополучателей реформы — они смогут вернуть в США миллиарды накопленной прибыли от зарубежных операций. Скорее всего, они вернут их акционерам или направят на приобретение активов.

Телекоммуникационные компании, судя по всему, нарастят капитальные инвестиции, поскольку операторам надо регулярно модернизировать свои сети.

Машиностроительные компании извлекут выгоду как от снижения налогов, так и от уменьшения ставок на возвращение прибылей из-за рубежа, считают аналитики UBS.

По мнению Morgan Stanley, реформа усилит позиции американских банков в борьбе с международными конкурентами, которые платят более низкие налоги. Она может повысить активность в сегменте слияний и поглощений, что, в свою очередь, придаст импульс инвестиционному банкингу. Из-за снижения налогов на богатство приток средств могут зафиксировать компании по управлению частными капиталами.

Автор: Олег Макаров.
Теги: США , налоги , Конгресс США , налоговая реформа , Сенат США , палата представителей , Дональд Трамп ...
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