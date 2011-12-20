Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,54 EUR Нал. 70,67 69,61 USD Бирж. 56,86 +0,20 EUR Бирж. 70,09 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9200,90 -407,60 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,78 -1,08% DJIA 25211,45 -0,49% Nasdaq 7606,75 +0,61% FTSE 7214,76 -0,13%
Цена золота превысила 1600 долл./унция
Лента новостей
Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество
Цена золота превысила 1600 долл./унция
Экономика, 20 дек 2011, 17:52
0
Цена золота превысила 1600 долл./унция
Тройская унция золота в Лондоне во вторник подорожала на 8,0 долл., корректируясь на текущие цены срочного рынка.

Драгоценные металлы на торгах во вторник, 20 декабря, демонстрируют негативную динамику. Однако к середине дня темпы снижения несколько замедлились. Как сообщалось на Quote.rbc.ru, в понедельник по состоянию на 07:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1597 долл./унция (+018%), серебро - 28,91 долл./унция (+0,03%), платину - 1419 долл./унция (+0,28%), палладий - 617 долл./унция (+0,66%).

По состоянию на 16:25 мск золото подорожало на 0,74% (+11,81 долл./унция), серебро прибавило 0,85% (+0,50 долл./унция), платина поднялась на 0,85% (+12,00 долл./унция), палладий вырос на 1,30% (+7,90 долл./унция).

На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) во вторник впервые за четыре торговых дня установилась выше 1600 долл./унция, повысившись на 0,8%. Цена AM Fixing по золоту в Лондоне официально составила 1605,00 долл./унция. Это ее самый высокий показатель после 14 декабря 2011г.

Тройская унция золота в Лондоне во вторник подорожала на 8,0 долл., корректируясь на текущие цены срочного рынка. На бирже COMEX цены по сделкам с золотом для фьючерсов первых трех позиций установились в диапазоне 1606,1-1608,7 долл./унция.

Ценовая разница между золотом и платиной немного увеличилась и составила 185,0 долл. против 177,0 долл. торговым днем ранее. Так, официальная цена платины в Лондоне 20 декабря 2011г. установилась на отметке 1420,00 долл./унция.

"Золото было предпочитаемым активом в последние два года по вполне понятным причинам. И падение золота в последние недели связано исключительно с европейским кризисом. Это классическая картина того, как инвесторы хотят в очень рискованной ситуации получить кэш, и поэтому они продают хороший актив. Никаких других причин падения золота я просто не вижу", - заявил Bloomberg старший партнер Praxis Trading Айра Харрис.

Quote.rbc.ru

Теги: Лондон
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Умер Олег Табаков Общество
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.