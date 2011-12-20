Цена золота превысила 1600 долл./унция

Тройская унция золота в Лондоне во вторник подорожала на 8,0 долл., корректируясь на текущие цены срочного рынка.

Драгоценные металлы на торгах во вторник, 20 декабря, демонстрируют негативную динамику. Однако к середине дня темпы снижения несколько замедлились. Как сообщалось на Quote.rbc.ru, в понедельник по состоянию на 07:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1597 долл./унция (+018%), серебро - 28,91 долл./унция (+0,03%), платину - 1419 долл./унция (+0,28%), палладий - 617 долл./унция (+0,66%).



По состоянию на 16:25 мск золото подорожало на 0,74% (+11,81 долл./унция), серебро прибавило 0,85% (+0,50 долл./унция), платина поднялась на 0,85% (+12,00 долл./унция), палладий вырос на 1,30% (+7,90 долл./унция).



На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) во вторник впервые за четыре торговых дня установилась выше 1600 долл./унция, повысившись на 0,8%. Цена AM Fixing по золоту в Лондоне официально составила 1605,00 долл./унция. Это ее самый высокий показатель после 14 декабря 2011г.



Тройская унция золота в Лондоне во вторник подорожала на 8,0 долл., корректируясь на текущие цены срочного рынка. На бирже COMEX цены по сделкам с золотом для фьючерсов первых трех позиций установились в диапазоне 1606,1-1608,7 долл./унция.



Ценовая разница между золотом и платиной немного увеличилась и составила 185,0 долл. против 177,0 долл. торговым днем ранее. Так, официальная цена платины в Лондоне 20 декабря 2011г. установилась на отметке 1420,00 долл./унция.



"Золото было предпочитаемым активом в последние два года по вполне понятным причинам. И падение золота в последние недели связано исключительно с европейским кризисом. Это классическая картина того, как инвесторы хотят в очень рискованной ситуации получить кэш, и поэтому они продают хороший актив. Никаких других причин падения золота я просто не вижу", - заявил Bloomberg старший партнер Praxis Trading Айра Харрис.



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