Население России сократилось в 2005г. на 615,5 тыс. человек

Численность постоянного населения Российской Федерации на 1 ноября 2005г. составила 142,9 млн человек, уменьшившись с начала года на 615,5 тыс. человек, или на 0,43% (на соответствующую дату 2004г. - на 615,7 тыс. человек, или на 0,43%). Такие данные содержатся в оперативном докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Как отмечается в докладе статистического ведомства, сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли населения, которая в январе-октябре 2005г. по сравнению с соответствующим периодом 2004г. увеличилась на 56,7 тыс. человек. Увеличившийся миграционный прирост компенсировал численные потери населения только на 12%.

Снижение числа родившихся в январе-октябре 2005г. в России отмечалось в 83 субъектах, увеличение числа умерших - в 61 субъекте. В целом по стране превышение умерших над родившимися составило 1,6 раза (в январе-октябре 2004г. - 1,5 раза), причем в 23 субъектах оно составило 2-2,8 раза. Естественный прирост населения в январе-октябре 2005г., как и в январе-октябре 2004г., зафиксирован только в 17 субъектах.

В материалах Росстата также говорится, что в январе-октябре 2005г. количество браков составило 900 тыс., что на 6,9% больше, чем в январе-октябре 2004г. Количество разводов составило 493,5 тыс. - на 5,4% меньше. На 1 тыс. человек населения РФ в январе-октябре 2005г. пришлось 7,6 брака и 4,1 развода.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в ноябре 2005г. по сравнению с соответствующим периодом 2004г. увеличились на 7,5%. Такие данные содержатся в оперативном докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат) РФ. По сравнению с октябрем с.г. реальные доходы выросли на 0,8%, в январе-ноябре по сравнению с январем-ноябрем 2004г. - на 9,1%.

Средняя номинальная начисленная заработная плата за ноябрь 2005г., по предварительным данным, составила 8 тыс. 875 руб. и по сравнению с ноябрем 2004г. возросла на 24,9%, по сравнению с октябрем с.г. она выросла на 2%. Средняя реальная начисленная зарплата в ноябре с.г. по сравнению с ноябрем 2004г. увеличилась на 12,2%, а по сравнению с октябрем с.г. - на 1,3%.

Кроме того, по данным Росстата, общая численность безработного населения в стране в ноябре 2005г. по сравнению с ноябрем 2004г. уменьшилась на 5,4%, составив 5 млн 807 тыс. человек, или 7,8% экономически активного населения. При этом численность безработного населения в ноябре увеличилась по сравнению с октябрем на 3,2%.

В то же время количество официально зарегистрированных безработных в ноябре с.г. по сравнению с ноябрем 2004г. снизилось на 5,5% - до 1 млн 740 тыс. человек, из которых 334,6 тыс. человек зарегистрированы в органах государственной службы занятости Чеченской Республики. По сравнению с октябрем 2004г. их число выросло на 2,9%.

Численность экономически активного населения к концу ноября 2005г. составила 74,1 млн человек, или около 51% от общей численности населения страны. Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в крупных и средних организациях, в октябре 2005г. на них работали 38 млн человек, или 55,4% общей численности занятых.

Инвестиции в основной капитал в России, отмечает Росстат, в ноябре 2005г. по сравнению с ноябрем 2004г. выросли на 12,4% - до 348,1 млрд руб. При этом по сравнению с октябрем 2005г. инвестиции в основной капитал снизились на 7,5%.

Росстат отметил, что рост цен российских производителей промышленной продукции в ноябре 2005г. по отношению к ноябрю 2004г. составил в среднем 15,4%, по сравнению с октябрем с.г. цены снизились на 0,9%. Как отмечается в материалах статистического ведомства, в ноябре 2005г. снижение цен производителей промышленных товаров на 0,9% было вызвано удешевлением продукции добычи полезных ископаемых на 3,7%, в том числе топливно-энергетических полезных ископаемых - на 4,2%, из которых сырая нефть и нефтяной (попутный) газ подешевели на 3,8%. На продукцию добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, зарегистрирован прирост цен на 0,8%.

Продукция обрабатывающих производств подорожала на 0,2%. В производстве резиновых и пластмассовых изделий цены выросли на 1,3%, в химическом - на 1%, в производстве готовых металлических изделий - на 0,7%, машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 0,6%. Снижение цен на 2,8% было отмечено в производстве нефтепродуктов.

В производстве, передаче и распределении электроэнергии снижение цен составило 0,3%.