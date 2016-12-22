Цена нефти упала на более чем $1 за полчаса

За последний час январские фьючерсы североморской нефти подешевели с $63,19 до $61,73 за баррель. Падение за день составило более 7%

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Стоимость фьючерса на североморскую нефть Brent с поставкой в январе следующего года упала более чем на 7%, достигнув рекордного минимума с февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

В 21:24 мск баррель нефти торговался по цене $61,73, при этом еще в 20:47 они торговались на отметке $62,98. Ранее вечером она торговалась по $67.

Одновременно с этим падает стоимость январских фьючерсов североамериканской нефти WTI: если в 20:45 мск они торговались на уровне $54,13, то в 21:15 мск упали до $53,02​. Разница по сравнению с уровнем открытия торгов составила более чем 6%. В последний раз нефть этого сорта торговалась на этом уровне в октябре 2017 года.​

На фоне резких изменений кривой торгов российский рубль начал дешеветь по отношению к бивалютной корзине. Курс доллара на Московской бирже вырос с 66,08 руб. в 21:00 мск до 66,22 руб. в 21:40, это самое низкое значение российской валюты с 15 ноября. Евро также незначительно вырос за 40 минут на 13 коп. и в 21:50 мск составил 75,27 руб.

заявления Трампа о сотрудничестве с Саудовской Аравией. По его словам, США готовы оставаться партнерами арабской страны, хотя и допустил, что наследный принц Мухаммед бин Салман знал о подготовке убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. В итоге на рынке появилась обеспокоенность из-за возможного нарушения поставок нефти из-за напряженности США и Саудовской Аравии, пишет Reuters. Агентство также напоминает, что США рассматривают возможность включения в число государств-спонсоров терроризма Венесуэлы, одного из мировых крупнейших мировых поставщиков нефти. На цены повлияли и ожидания дальнейшего роста запасов нефти в США, которые, по словам аналитиков, могли вырасти за прошлую неделю на 2,9 млн барр.

Вместе с тем существует вероятность того, что Саудовская Аравия сократит объем производства нефти, заявил представитель ОПЕК от страны. Сокращение поставок может оказать «негативные последствия», заявили в свою очередь в МЭА. «Начинается период беспрецедентной неопределенности на рынках нефти» — приводит Reuters слова исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля.

Во вторник днем упали и основные биржевые индексы США — NASDAQ Composite, Standard & Poor's 500.