Цена на нефть упала ниже $63 впервые с февраля
Экономика, 21:08
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Цена на нефть упала ниже $63 впервые с февраля
Это рекордный минимум с середины февраля этого года, когда североморская нефть торговалась на уровне $61,95. В ходе торгов во вторник, 20 ноября, январские фьючерсы упали до $62,7
Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже во вторник опустилась на 6% и в 21:03 мск составила $62,7 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
После этого кривая графика стала незначительно подниматься, в 21:06 мск ценник составил $62,85.
Цены на нефть североамериканской марки WTI также снижаются: январские фьючерсы рухнули на 5,5% и составили $54,22 за баррель.