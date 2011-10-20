Отчет Nokia за III квартал приятно удивил аналитиков

Крупнейший в мире производитель сотовых телефонов – финская Nokia – представила сегодня финансовый отчет по итогам III квартала 2011г. За отчетный период чистый убыток компании, приходящийся на долю владельцев материнской компании, составил 68 млн евро против прибыли в размере 529 млн евро годом ранее.

В то же время объем продаж Nokia сократился за III квартал на 12,6% - до 8,98 млрд евро. В 2010г. этот показатель был зафиксирован на отметке 10,27 млрд евро. Операционный убыток составил 71 млн евро по сравнению с прибылью в размере 403 млн евро за III квартал прошлого года.

Сократились и поставки мобильных телефонов Nokia - на 3% в годовом исчислении - до 106,6 млн единиц.

Правда, даже несмотря на убытки и снижение объема продаж, квартальные показатели финской компании оказались намного лучше прогнозов. Исключая особые статьи (реструктуризационные расходы, амортизация нематериальных активов и т.п.), Nokia показала прибыль на акцию за III квартал в 0,03 евро, что оказалось неожиданностью для аналитиков Reuters, прогнозировавших убыток в 0,01 евро/акция.

На этом фоне акции Nokia на бирже в Хельсинки выросли после публикации отчетности на 5%.

Nokia является одним из мировых лидеров в области мобильных коммуникационных технологий. Компания занимается производством мобильной аппаратуры и разработкой программного обеспечения для мобильных телефонов и КПК. Штат сотрудников компании составляет 136 тыс. человек (включая сотрудников подразделения Nokia Siemens Networks).

В 2010г. компания поставила на рынок 453 млн мобильных устройств. Однако в последние годы доля Nokia на рынке неуклонно снижается, на середину 2011г. она составила около 23%. Кроме того, Nokia откатилась на третье место по продажам смартфонов, уступая первые строчки американской Apple и южнокорейской Samsung.

В феврале Nokia объявила о начале партнерства с Microsoft на рынке смартфонов, чтобы противостоять натиску Google и Apple. Финская компания выпустит свои первые смартфоны на базе Windows на будущей неделе.