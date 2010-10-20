МЭР зафиксировало в сентябре рост промпроизводства на 1%

Рост промпроизводства в России по итогам сентября текущего года составил 1% по отношению к августу с учетом очищенной сезонности. Об этом сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития (МЭР) Андрей Клепач.

По его словам, рост в обрабатывающей промышленности составил 1,4% с учетом сезонного и календарного факторов. При этом промышленность показала в минувшем месяце позитивную динамику, торможение промпроизводства сменилось некоторым ускорением, подчеркнул замминистра.

Между тем на прошлой неделе о росте промпроизводства по итогам сентября отчитался Росстат. Согласно подсчетам статистического ведомства, промпроизводство в России выросло по итогам сентября на 1,5% по сравнению с августом и на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам III квартала, по данным Росстата, рост промышленного производства в стране составил 6,4%, а за первые девять месяцев года этот показатель увеличился на 8,9%.

По итогам прошлого года спад промпроизводства в стране составил 9,3%. За I полугодие текущего года зафиксирован рост этого показателя на 10,2%. Согласно уточненному прогнозу, в 2010г. промышленное производство должно вырасти на 7,6%, в 2011г. - на 3,9%, в 2012г. - на 3,8%, а в 2013г. ожидается прирост на 4,9%.

Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности базисного года с учетом поправки на неформальную деятельность.