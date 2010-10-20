А.Кудрин: Прирост ВВП по итогам года составит чуть меньше 4%

Прирост российского ВВП по итогам текущего года составит чуть меньше 4%. Об этом сообщил министр финансов Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Госдумы. "В целом первый посткризисный год показывает, что мы сможем выйти на экономический рост, и он будет чуть меньше 4%", - подчеркнул он.

При этом глава финансового ведомства отметил, что инфляция по итогам текущего года составит около 8% и будет "самой низкой за всю историю новой России". В следующем году, по его словам, задача правительства - добиться инфляции на уровне 6,5-7%.

Ранее похожий прогноз озвучивал замглавы Минэкомразвития Андрей Клепач. По его мнению, в случае замедления темпов роста промпроизводства и инвестиций ВВП увеличится по итогам года лишь на 3,6-3,7%. Тогда же замминистра отмечал, что рисками могут послужить последствия засухи, ее влияние на розничную торговлю и другие секторы.

Между тем официальные прогнозы властей более оптимистичны и предполагают рост ВВП по итогам года на 4%. В ближайшие годы запланирован рост экономики примерно теми же темпами: в 2011г. - на уровне 4,2%, в 2012г. - 3,9%, в 2013г. - 4,5%. Международный валютный фонд также ожидает прироста российской экономики по итогам года на 4%.

По итогам августа рост российской экономики без учета сезонности составил 2,4%, а за первые восемь месяцев текущего года ВВП РФ вырос на 3,7%. При этом с учетом очищенной сезонности экономика страны в августе, наоборот, сократилась - на 0,4%. Основной вклад внесло сельское хозяйство, которое обеспечило около 60% снижения динамики ВВП.