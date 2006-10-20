Сбербанк привлек кредит на $1,5 млрд

Сбербанк России сегодня подписал соглашение с рядом зарубежных банков о привлечении синдицированного кредита на 1,5 млрд долл. Организаторами займа выступили зарубежные банки ABN AMRO Bank N.V., Barclays Capital, J.P.Morgan PLC и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited.

Всего в займе приняли участие 30 банков со всего мира. Президент, председатель правления Сбербанка России Андрей Казьмин заявил на церемонии подписания, что "все условия соглашения будут выполнены банком безукоризненно". "Средства работают на благо российской экономики", - отметил он.

Ставка заимствования составила LIBOR+ 0,3% годовых, при этом маржа является самой низкой для трехлетних синдицированных кредитов российским заемщикам. Данная сделка является крупнейшим необеспеченным синдицированным кредитом, когда-либо предоставленным финансовому учреждению России и других стран СНГ, а также стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Напомним, ранее было объявлено о размере кредита в 1 млрд долл., однако, по словам А.Казьмина, "в связи с заинтересованностью западных банков" состоялась переподписка соглашения до 1,5 млрд долл.

Сбербанк РФ является крупнейшим банком в Центральной и Восточной Европе. Общая сумма его активов составляет 87,3 млрд долл. Мажоритарным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ. По состоянию на 1 июля 2006г. банк располагал 17 территориальными банками и 902 отделениями. Согласно отчетности СБ РФ, остатки средств на вкладах физлиц на 1 июля с.г. составили 1 трлн 700,7 млрд руб. (рост на 13,4% по сравнению с 1 трлн 500,1 млрд руб. на 1 января 2006г.), объем кредитного портфеля физлиц на эту же дату - 561,6 млрд руб. (рост с начала года - 19,1%).