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"Натур Продукт" требует пресечь использование товарного знака "АнтиГриппин" со стороны "Лаборатории ANVI"
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"Натур Продукт" требует пресечь использование товарного знака "АнтиГриппин" со стороны "Лаборатории ANVI"
Экономика, 20 июл 2011, 18:11
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"Натур Продукт" требует пресечь использование товарного знака "АнтиГриппин" со стороны "Лаборатории ANVI"
Компания "Натур Продукт Интернэшнл" обратилась в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о возбуждении дела о недобросовестной конкуренции в отношении ЗАО "НПО "Антивирал" ("Лаборатория ANVI").

Причиной для обращения стало незаконное использование "Антивиралом" обозначений "Антигриппин-Максимум" и "Антигриппин-АНВИ", в то время как "Натур Продукт" обладает исключительными правами на товарный знак "АнтиГриппин", которым маркируется выпускаемый им лекарственный препарат.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело относительно признаков нарушения ч.1 ст.14 закона "О защите конкуренции" со стороны ЗАО "НПО "Антивирал" ("Лаборатория ANVI") по факту производства и использования вышеуказанных обозначений.

"Компания ЗАО "НПО Антивирал" незаконно использует обозначение "Антигриппин-АНВИ" и "Антигриппин-Максимум", т.к. они сходны до степени смешения с нашим товарным знаком "АнтиГриппин", - рассказал РБК генеральный директор "Натур Продукт Интернэшнл" Владимир Поляков.

В 1995г. компания "Натур Продукт" разработала препарат против гриппа и простуды под названием "АнтиГриппин". Он был зарегистрирован в Минздраве РФ в 1996г., затем регистрационные удостоверения на "АнтиГриппин" регулярно возобновлялись. Одновременно с регистрацией препарата в Минздраве "Натур Продукт" подала в Роспатент заявку на охрану в качестве комбинированного товарного знака этикетку препарата и также получила регистрацию.

Через пять лет "Антивирал" зарегистрировал в Минздраве препарат с практически аналогичным названием, назвав его "Антигриппин-АНВИ", а спустя еще несколько лет этой же компанией был выпущен на рынок препарат под названием "Антигриппин-Максимум".

По словам В.Полякова, для компании "Натур Продукт" совершенно очевидно, что "Антивирал", маркируя свою продукцию обозначением, в которое целиком входит название лекарственного препарата, исключительные права на который принадлежат "Натур Продукт", осознанно вводит потребителей в заблуждение относительно производителя этих препаратов, а также самих препаратов, которые имеют различные составы.

"У "Антивирала" есть только патент на дизайн упаковки, на котором написано "Антигриппин-Максимум" и "Антигриппин-АНВИ", - отметил В.Поляков. - Но они, по всей видимости, ошибочно считают, что тем самым подлежат охране и словесные элементы". Однако словесные элементы не подлежат правовой охране в патентах на промышленные образцы, пояснил гендиректор "Натур Продукта".

Несмотря на то что до 1996г. в некоторых аптечных прописях антигриппозного и противопростудного действия использовалось обозначение "антигриппин", они имели различную рецептуру, фармакологическую эффективность, сохраняли свои лечебные свойства очень короткое время и не ассоциировались у потребителей с конкретным производителем. Таким образом, это название не выполняло главную функцию товарного знака – индивидуализацию товара и его производителя.

Гендиректор "Натур Продукта" отмечает, что только благодаря действиям его компании обозначение "АнтиГриппин" приобрело высокую различительную способность, что подтверждается как результатами социологических исследований большого количества потребителей в различных городах России, так и решениями федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации на имя компании "Натур Продукт Интернэшнл" не только комбинированного, но и словесного товарного знака "АнтиГриппин".

Таким образом, "АнтиГриппин" от "Натур Продукта" стал первым промышленно произведенным лекарственным средством, применяемым для лечения гриппа и простуды, к тому же в удобной для потребителя форме шипучих таблеток, что является ноу-хау компании. В России еще никто из производителей не смог ее воспроизвести.

В компании "Натур Продукт" также заявили о нанесенном ей материальном и репутационном вреде как компании-правообладателю товарного знака, т.е. НПО "Антивирал" ("Лаборатория ANVI") за счет производства препаратов, маркированных сходными до степени смешения с "АнтиГриппином", увеличило продажи собственных лекарственных средств. "Получается, что эта компания получила необоснованное преимущество на рынке за счет более низких затрат на введение нового лекарственного средства на рынок и увеличение объемов его продаж за счет переключения части потребителей с продукции "Натур Продукта" на препараты компании", - отметил В.Поляков.

Сейчас московская группа компаний "Протек" за 60 млн долл. приобрела ЗАО "НПО "Антивирал" ("Лаборатория ANVI", ООО "АнвиЛаб"). Cитуацию с "Антигриппином" прокомментировала РБК представитель "Протека" Полина Беляева. "На наш взгляд, в данной ситуации не учтены все обстоятельства и имеющиеся у сторон документы. Так, дизайн и оформление упаковок "Антигриппин-Максимум" и "Антигриппин-Анви" защищены патентами на промышленные образцы, в которых используется словесное обозначение "антигриппин" в особом цветовом и графическом решении. В текущих условиях считаем действия "Натур Продукт" некорректными. Уверены, что данный вопрос будет разрешен в ближайшее время", - заявляют в ОАО "Протек".

Теги: НПО , товарный знак
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