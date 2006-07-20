Цена нефти Urals установила новый исторический рекорд

Средняя за неделю цена российской нефти Urals на рынке Средиземноморья по состоянию на 14 июля 2006г. составила 68,75 долл./барр., следует из официальной информации Министерства энергетики США. За неделю нефть Urals подорожала на 53 цента, или на 0,8%, и достигла нового исторического рекорда.

Нефть Dated Brent на рынке Средиземноморья за неделю подорожала на 52 цента, или на 0,7%. Средняя за неделю цена нефти Brent по состоянию на 14 июля 2006г. составила 73,78 долл./барр., что стало ее новым абсолютным рекордом.

Таким образом, средние за неделю цены на нефть Urals и Brent к середине июля второй раз с начала месяца установили новые абсолютные рекорды. Напомним, что, в соответствии с данными Министерства энергетики США, абсолютным рекордом для средней за неделю цены нефти Urals на рынке Средиземноморья считалась отметка 68,22 долл./барр., а для нефти Brent - отметка 73,26 долл./барр. Оба показателя были зарегистрированы по состоянию на 7 июля 2006г.

Установившаяся по состоянию на 14 июля 2006г. ценовая разница между нефтяными марками Dated Brent и Urals соответствовала 5,03 долл., в то время как по состоянию на 7 июля 2006г. спрэд за неделю составлял 5,04 долл.

Для сравнения, средние за неделю цены нефтяных марок Brent и Urals за аналогичный период предыдущего года соответственно составляли 57,63 долл./барр. и 54,83 долл./барр., а спрэд соответствовал 2,80 долл.

Средняя за неделю цена нефти на мировом рынке, по данным Министерства энергетики США, по состоянию на 14 июля 2006г. соответствовала 68,47 долл./барр. Нефть на мировом рынке за минувшую неделю подорожала на 73 цента, или на 1,1%.

Специалисты объясняют рост стоимости российской нефти общей ситуацией на мировом рынке, где в конце прошлой недели был зафиксирован бурный рост цен на нефть всех марок. Так, в минувшую пятницу максимальные цены по сделкам с нефтяными фьючерсами впервые превысили отметку 78 долл./барр., а официальные цены по итогам дня установились выше 77 долл./барр., что также было зарегистрировано на срочном рынке нефти впервые.

Подорожание "черного золота" происходит под влиянием обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, а также и из-за неопределенности дальнейшего развития противостояния между Ираном и странами Запада в отношении продолжения Тегераном работ по обогащению урана.

Кроме того, росту цен на нефть способствует сохранение нестабильности на юге Нигерии, где боевики совершили новые нападения на объекты иностранных нефтяных компаний, а также намерения КНДР продолжать испытания своего ракетного оружия. Сыграли свою роль в установлении рекордной отметки и катаклизмы в нефтедобывающих странах Латинской Америки.

Между тем, как полагают эксперты, дальнейший рост цен на нефть скоро станет невыгоден для России. Такое мнение высказал руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) России Олег Вьюгин. "Высокая цена - результат дефицита нефти, который может оказаться тормозом для развития экономики", - пояснил он.

По словам главы ФСФР, в свете продолжающегося роста нефтяных цен появляются признаки того, что "темпы роста мировой экономики будут снижаться". В частности, О.Вьюгин отметил признаки замедления темпов роста американской экономики, оказывающей влияние на экономики других стран, в том числе России.