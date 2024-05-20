Иранская биржа приостановила работу из-за гибели президента

Тегеранская биржа останется закрытой вплоть до официального уведомления. Остановить ее работу решили на фоне смерти президента Эбрахима Раиси, погибшего в авиакатастрофе

Тегеранская фондовая биржа приостановила работу на фоне гибели президента Ирана, передает агентство Tasnim.

«Фондовая биржа будет закрыта сегодня и еще на несколько предстоящих дней до официального уведомления», — приводит агентство слова члена совета директоров биржи Реза Эйвазлу.

Тегеранская фондовая биржа — одна из старейших фондовых площадок на Ближнем Востоке. Ее история начинается с 1967 года. В 2019 году иранский рынок стал самым эффективным фондовым рынком в мире — его стоимость удвоилась в долларовом выражении. Благодаря упрощению доступа на биржу и программе «Акции справедливости» (раздача бедным семьям бумаг публичных госкомпаний) в стране появилось более 50 млн новых частных инвесторов при общей численности населения Ирана в 84 млн человек. На бирже обращаются ценные бумаги более чем 300 эмитентов.

Вертолет, на борту которого был Раиси, пропал в холмистой местности в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана вечером 19 мая. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Около 6:00 мск место крушения вертолета было обнаружено. Выживших спасатели не нашли.