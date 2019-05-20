В Москве оказались одни из самых дорогих iPhone и самый дешевый интернет

Deutsche Bank опубликовал ежегодное исследование Mapping the World's Prices 2019 («Сопоставление мировых цен в 2019 году», есть у РБК), в число 56 исследованных городов — столиц и мегаполисов — входит и Москва.
В доклад вошли сводный индекс качества жизни в городах, рейтинги месячных зарплат и располагаемых доходов после платы за наем жилья (в долларовом эквиваленте) и 26 индексов тех или иных товаров и услуг — от двухлитровой бутылки Coca-Cola до билета в кино.
Качество жизни
- В рейтинге качества жизни Москва хоть и поднялась на две ступеньки, но по-прежнему занимает относительно низкое, 42-е место из 56. Москва в этом индексе за год опередила ирландский Дублин и Гонконг. Ниже Москвы в этом рейтинге располагаются такие города, как Мехико, Шанхай, Рио-де-Жанейро, Пекин и др.
- На первое место по качеству жизни вышел швейцарский Цюрих, оттеснивший на вторую позицию новозеландский Веллингтон. В десятку самых пригодных для жизни городов также входят Копенгаген, Эдинбург, Вена, Хельсинки, Мельбурн, Бостон, Сан-Франциско и Сидней.