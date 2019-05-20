В Москве оказались одни из самых дорогих iPhone и самый дешевый интернет

Москва поднялась на две позиции в ежегодном рейтинге качества жизни Deutsche Bank, но занимает лишь 42-е место из 56. В российской столице одни из самых дорогих в мире iPhone, но самый дешевый в мире интернет

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Deutsche Bank опубликовал ежегодное исследование Mapping the World's Prices 2019 («Сопоставление мировых цен в 2019 году», есть у РБК), в число 56 исследованных городов — столиц и мегаполисов — входит и Москва.

В доклад вошли сводный индекс качества жизни в городах, рейтинги месячных зарплат и располагаемых доходов после платы за наем жилья (в долларовом эквиваленте) и 26 индексов тех или иных товаров и услуг — от двухлитровой бутылки Coca-Cola до билета в кино.

Качество жизни

В рейтинге качества жизни Москва хоть и поднялась на две ступеньки, но по-прежнему занимает относительно низкое, 42-е место из 56. Москва в этом индексе за год опередила ирландский Дублин и Гонконг. Ниже Москвы в этом рейтинге располагаются такие города, как Мехико, Шанхай, Рио-де-Жанейро, Пекин и др.