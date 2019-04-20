Минфин предписал аудиторам блокировать средства подозрительных клиентов

Наряду с бухгалтерами аудиторы, осуществляющие операции по поручению клиента, начнут замораживать средства при подозрении в отмывании преступных доходов, а также при внесении в список причастных к терроризму и экстремизму

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Новые требования антиотмывочного законодательства к бухгалтерам о блокировке средств подозрительных клиентов распространились и на аудиторские организации, следует из письма Минфина, датированного 10 апреля.

Сообщать о подозрительных клиентах в Росфинмониторинг аудиторы, как и бухгалтеры, нотариусы и юристы, были обязаны и ранее. Законодательно это требование закрепили в прошлом году. Такое уведомление не считается нарушением аудиторской тайны.

В России действуют свыше 4 тыс. аудиторских организаций и 19,5 тыс. индивидуальных аудиторов. РБК направил запрос в пресс-службу Росфинмониторинга.