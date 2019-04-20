Минфин предписал аудиторам блокировать средства подозрительных клиентов

Блокировки с санкции Росфинмониторинга
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта. В это время в России проходила масштабная проверка FATF. Итоги оценки антиотмывочной системы станут известны в октябре.
Согласно поправкам, аудиторы должны:
- разработать правила внутреннего контроля и назначать ответственных должностных лиц;
- идентифицировать бенефициарных владельцев компании-клиента;
- фиксировать и хранить информацию.
Аудиторские организации могут предоставлять бухгалтерские услуги, совершать операции по поручению клиента, управлять его активами и т.д. В этом случае они обязаны заморозить средства или иное имущество клиента не позднее одного дня с даты его включения в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Но блокировки коснутся и «не дотягивающих» до включения в этот список лиц, но признанных подозрительными межведомственной комиссией.
Заморозка средств возможна только с разрешения Росфинмониторинга, подчеркивает партнер компании НАФКО Павел Иккерт. «Компания может нести важные обязательства по оплате, и блокировка причинит бизнесу существенные убытки вплоть до расторжения договора», — отметил он.
Еще одно новое требование — выявлять среди клиентов публичных должностных лиц: чиновников, функционеров Центробанка, федеральных служб, госкорпораций, иностранных публичных должностных лиц и представителей международных организаций.
При высокой степени риска коррупции и хищения бюджетных средств аудитор должен принять такого клиента на обслуживание только с письменного разрешения руководителя обособленного подразделения по контролю и обязан определить источник происхождения средств, уделить повышенное внимание к операциям таких клиентов и их родственников.
«Поправки добавят работы небольшим компаниям — в крупных организациях это уже давно стало частью внутренних процедур», — пояснил РБК руководитель департамента аудиторских услуг КПМГ в России и СНГ Кирилл Алтухов.
Однако у банков больше полномочий при проверке потенциальных клиентов: в отличие от аудиторов они могут запрашивать документальные подтверждения, подчеркивает партнер EY Игорь Буян.
Ответственность — запрет на профессию
Несоблюдение предписаний может обернуться для аудитора претензиями при проверке со стороны Казначейства, предписаниями и штрафами, а в тяжелых случаях дисквалификацией. «Последствия могут быть жесткими вплоть до исключения из саморегулируемой организации и отлучения от профессии», — предупредил Буян.
Изменения аудиторы восприняли без энтузиазма. «Мы надеемся, что новые требования и рекомендации будут в рамках стандартов проверки финансовой отчетности», — добавил Буян.
«Что касается перекладывания государственных функций, на мой взгляд, в борьбе с терроризмом и коррупцией должны участвовать все, и аудиторы должны знать своих клиентов и ограничивать работу с теми, кто вовлечен в криминальную деятельность», — считает Алтухов.
Подробнее о новых обязанностях аудиторов — в материале «РБК Pro».