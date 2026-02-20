В Москве доначислили налоги 64 тыс. «неработающим»

Столичное УФНС сообщило о результатах проверки скрытых доходов неработающих москвичей. В 2025 году 29 тыс. человек дополнительно задекларировали доходы от операций с имуществом, был легализован труд 85 тыс. работников

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После начатой в 2025 году проверки трудоспособных жителей Москвы, которые официально нигде не трудоустроены, было выявлено почти 64 тыс. москвичей, «которые формализовали источники получения своих денежных средств», говорится в сообщении московского управления Федеральной налоговой службы (ФНС).

О запуске такой проверки в отношении москвичей, которые формально не работают и не декларируют свои доходы для целей налогообложения, в ведомстве сообщили в минувшем октябре.

По словам руководителя управления Марины Третьяковой, в 2025 году работа по легализации таких доходов принесла бюджету более 9 млрд руб.

Кроме того, по данным УФНС, в прошлом году:

29 тыс. человек дополнительно задекларировали доходы от операций с имуществом, было доначислено более 2 млрд руб.

легализовали труд 85 тыс. работников, в том числе 7 тыс. иностранцев.

«Учитывая социальную значимость проводимой работы, отработка данных в отношении лиц, не имеющих налоговой «истории», будет продолжена в полном объеме при активном взаимодействии со всеми заинтересованными контролирующими ведомствами», — заявили в столичном ФНС.

Ранее Третьякова говорила, что вопрос будет под постоянным контролем из-за рисков для рынка труда и возможных потерь бюджета.

Юристы и налоговые консультанты в разговоре с РБК отмечали, что такой подход становится привычным не только в Москве, но и России в целом. По словам партнера, руководителя налоговой практики Five Stones Consulting Екатерины Болдиновой, под пристальным вниманием оказываются несколько групп: те, кто совершил крупные сделки; люди, фигурирующие в международном налоговом обмене с крупными зарубежными операциями; также те, на кого поступили сигналы о неучтенных доходах.

Профессор Финансового университета Дмитрий Ряховский отмечал интерес налоговиков к тем, кто сдает недвижимость и продает имущество, указывая в договорах заведомо заниженную стоимость, а также к россиянам, которые занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации и публично предлагают свои услуги. Основным источником данных для ФНС эксперты назвали данные банков в части движения денежных средств по счетам.

Прошлой весной правительство подготовило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на период 2025–2027 годов. План состоит из 18 мер на федеральном и региональном уровнях: они касаются сбора новой информации о неработающих гражданах трудоспособного возраста, усиления практической роли регионов в борьбе с нелегальным наймом и профилактики нарушений трудового законодательства, в частности подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

По данным Минтруда, по итогам 2025 года из теневой занятости в России были выведены почти 1 млн сотрудников. На рынке труда были легализованы 976 тыс. человек — примерно на 20% больше, чем годом ранее (по итогам 2024 года показатель составлял 810 тыс.).