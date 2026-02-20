 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

В Москве доначислили налоги 64 тыс. «неработающим»

Столичное УФНС сообщило о результатах проверки скрытых доходов неработающих москвичей. В 2025 году 29 тыс. человек дополнительно задекларировали доходы от операций с имуществом, был легализован труд 85 тыс. работников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После начатой в 2025 году проверки трудоспособных жителей Москвы, которые официально нигде не трудоустроены, было выявлено почти 64 тыс. москвичей, «которые формализовали источники получения своих денежных средств», говорится в сообщении московского управления Федеральной налоговой службы (ФНС). 

О запуске такой проверки в отношении москвичей, которые формально не работают и не декларируют свои доходы для целей налогообложения, в ведомстве сообщили в минувшем октябре.

По словам руководителя управления Марины Третьяковой, в 2025 году работа по легализации таких доходов принесла бюджету более 9 млрд руб.

Кроме того, по данным УФНС, в прошлом году:

  • 29 тыс. человек дополнительно задекларировали доходы от операций с имуществом, было доначислено более 2 млрд руб.
  • легализовали труд 85 тыс. работников, в том числе 7 тыс. иностранцев.

«Учитывая социальную значимость проводимой работы, отработка данных в отношении лиц, не имеющих налоговой «истории», будет продолжена в полном объеме при активном взаимодействии со всеми заинтересованными контролирующими ведомствами», — заявили в столичном ФНС.

Ранее Третьякова говорила, что вопрос будет под постоянным контролем из-за рисков для рынка труда и возможных потерь бюджета.

Налоговики начали проверки скрытых доходов неработающих
Подписка на РБК
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Юристы и налоговые консультанты в разговоре с РБК отмечали, что такой подход становится привычным не только в Москве, но и России в целом. По словам партнера, руководителя налоговой практики Five Stones Consulting Екатерины Болдиновой, под пристальным вниманием оказываются несколько групп: те, кто совершил крупные сделки; люди, фигурирующие в международном налоговом обмене с крупными зарубежными операциями; также те, на кого поступили сигналы о неучтенных доходах.

Профессор Финансового университета Дмитрий Ряховский отмечал интерес налоговиков к тем, кто сдает недвижимость и продает имущество, указывая в договорах заведомо заниженную стоимость, а также к россиянам, которые занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации и публично предлагают свои услуги. Основным источником данных для ФНС эксперты назвали данные банков в части движения денежных средств по счетам.

Прошлой весной правительство подготовило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на период 2025–2027 годов. План состоит из 18 мер на федеральном и региональном уровнях: они касаются сбора новой информации о неработающих гражданах трудоспособного возраста, усиления практической роли регионов в борьбе с нелегальным наймом и профилактики нарушений трудового законодательства, в частности подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

По данным Минтруда, по итогам 2025 года из теневой занятости в России были выведены почти 1 млн сотрудников. На рынке труда были легализованы 976 тыс. человек — примерно на 20% больше, чем годом ранее (по итогам 2024 года показатель составлял 810 тыс.).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Теги
ФНС налоги Москва занятость рынок труда доходы Имущество
Материалы по теме
Матвиенко предложила собирать с неработающих по 45 тыс. руб. в год на ОМС
Экономика
Воробьев поддержал предложение Матвиенко о платном ОМС для неработающих
Общество
ФНС внесла восемь стран и один остров в список обмена финансовыми данными
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем Памяти Общество, 12:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Росстандарт ответил на вопрос о новом «утиле» для гибридов и электрокаров Авто, 12:11
ФСБ задержала главу департамента по делам казачества в Краснодарском крае Общество, 12:02
«Сил думать нет»: как усталость руководителя ломает годовые планы Образование, 12:00
Верховный суд истребовал для проверки дело по жалобе Дмитрия Каменщика Бизнес, 11:59
В Российском книжном союзе рассказали, как устроен механизм проверки книг
РАДИО
 Общество, 11:50
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
FT рассказала о сбоях в серверах Amazon из-за «решившего все удалить» ИИ Технологии и медиа, 11:46
На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции Общество, 11:45
Раненный в школе Пермского края подросток пришел в сознание Общество, 11:42
Названы пять иномарок до 160 л.с., которые чаще всего покупают россияне Авто, 11:40
ФАС проверит, почему УК навязывают гражданам определенные счетчики Общество, 11:37
Умер солист группы Shortparis Николай Комягин Общество, 11:27