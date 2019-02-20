Правительство разместило секретный депозит на ₽200 млрд в Промсвязьбанке

Правительство России прошлой осенью разместило в Промсвязьбанке депозит на 200 млрд руб., выяснил РБК. Информация о нем не раскрывалась, поскольку Промсвязьбанк в 2018 году стал оборонным банком

Фото: Владислав Шатило / РБК

Правительство в декабре 2018 года утвердило докапитализацию Промсвязьбанка на 20 млрд руб., о чем сообщали кредитная организация и Минфин, но еще раньше правительство без объявления положило на депозит в Промсвязьбанке в десять раз большую сумму — 200 млрд руб. Это произошло в октябре, в обход обычных правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, выяснил РБК.

200 млрд руб. были размещены «на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок», сообщила Счетная палата в аналитической записке об исполнении бюджета за 2018 год (документ есть у РБК). Но ведомство не назвало организацию, в которой был размещен депозит.

Это оказался Промсвязьбанк — опорный банк для гособоронзаказа, следует из правил размещения средств федерального бюджета на депозитах и оборотной ведомости Промсвязьбанка на 1 октября 2018 года и позднее (документ доступен на сайте ЦБ). В частности, ведомость показывает, что в октябре 2018 года банк привлек депозит Федерального казначейства на срок от 181 дня до одного года на сумму 200 млрд руб. и этот депозит находился в банке по состоянию на 1 января 2019 года.

На основании «отдельного решения»

В августе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился, что средства федерального бюджета могут размещаться на депозитах в Промсвязьбанке. В сентябре правительство изменило правила размещения бюджетных средств на депозитах, постановив, что средства могут быть размещены «на основании отдельного решения правительства <...> без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок» в банках, уполномоченных на обслуживание гособоронзаказа.