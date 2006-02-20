Палестине грозит финансовый кризис

Сегодня глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас высказал мнение о том, что Палестине грозит серьезный финансовый кризис. Такое заявление он сделал после того, как Израиль ввел в отношении автономии экономические санкции.

Сегодня глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас высказал мнение о том, что Палестине грозит серьезный финансовый кризис. Такое заявление он сделал после того, как Израиль ввел в отношении автономии экономические санкции.

"К сожалению, мы начали чувствовать на себе давление, а размер поддержки и помощи стал сокращаться", - сказал М.Аббас. Глава ПНА заявил, что обсудит сложившуюся ситуацию с лидерами радикального движения "Хамас", передает AFP.

Напомним, что сегодня Израиль принял решение заморозить на неопределенный срок перевод администрации Палестины налоговых и таможенных поступлений, ежемесячная сумма которых составляет 50 млн долл.

На заседании кабинета министров исполняющий обязанности израильского премьер-министра Эхуд Ольмерт исключил возможность каких-либо контактов с палестинским правительством, возглавляемым группировкой "Хамас". При этом Э.Ольмерт указал, что гуманитарную помощь палестинцам израильские власти прерывать не будут.

Стоит также напомнить, что США настаивают на том, чтобы палестинская администрация вернула 50 млн долл., выделенных ей на развитие инфраструктуры. Вашингтон опасается, что выделенные средства пойдут на поддержку террористической деятельности "Хамас".

Как сообщил М. Аббас, Палестина готова вернуть эти деньги. Он отметил, что данный вопрос необходимо обсудить с официальными американскими представителями, прибытие которых в регион ожидается в ближайшие дни.

Стоит отметить, что большая часть суммы, которая должна была быть выделена Палестине, до сих пор не дошла до автономии. Теоретически деньги предполагались на развитие территорий, оставленных Израилем в рамках мирного плана "Дорожная карта".