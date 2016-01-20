Биржевой курс евро подскочил выше 89 руб.

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 89 руб. Доллар торгуется выше отметки 81 руб. Европейская валюта стоит так дорого впервые с «черного вторника» 16 декабря 2014 года

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Курс евро по состоянию на 18:43 мск достиг отметки в 89,301 руб. и таким образом вырос на 4,18% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Максимальное значение курса — 89,424 руб.

Ранее курс доллара впервые со времен деноминации 1998 года перевалил за 81 руб. По состоянию на 18:52 мск вырос на 4,08% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 81,769 руб. Максимальное значение курса американской валюты в среду — 81,937 руб.

Официальный курс доллара с 21 января 2016 года установлен ЦБ РФ на уровне 79,4614 руб., официальный курс евро — 87,0341 руб.

По состоянию на 19:05 цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте составила $27,64, упав на 4,052%. Накануне цена Brent поднималась выше отметки в $30.

Ранее в среду глава Банка России Эльвира Набиуллина после падения рубля заявила в среду, что его курс сейчас близок к фундаментально обоснованному. «Да, сейчас близок», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выступая в среду на Всероссийском форуме предпринимателей, заявил, что российский бизнес, в том числе малый, «выстоял» и справился с условиями работы в кризис. «Два последних года были достаточно сложными для экономики, объективные трудности затронули практически все ее секторы, но нужно отметить, что в целом бизнес выстоял, в том числе малый», — сказал он.

Президент высказал мнение, что у бизнесменов «даже открываются новые возможности, имея в виду курсовую разницу и некоторые возможности на рынках». По его словам, в частности «в сфере торговли, услуг есть определенная положительная динамика» по количеству новых малых предприятий.