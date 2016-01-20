Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,29 56,69 EUR Нал. 70,57 69,77 USD Бирж. 56,81 +0,15 EUR Бирж. 70,10 +0,35 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9230,00 -372,10 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 65,01 -0,73% DJIA 25190,63 -0,57% Nasdaq 7587,90 +0,36% FTSE 7214,76 -0,13%
Биржевой курс евро подскочил выше 89 руб.
Лента новостей
МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн
Биржевой курс евро подскочил выше 89 руб.
Обвал рубля, 20 янв 2016, 18:46
0
Биржевой курс евро подскочил выше 89 руб.
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 89 руб. Доллар торгуется выше отметки 81 руб. Европейская валюта стоит так дорого впервые с «черного вторника» 16 декабря 2014 года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Курс евро по состоянию на 18:43 мск достиг отметки в 89,301 руб. и таким образом вырос на 4,18% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Максимальное значение курса — 89,424 руб.

Ранее курс доллара впервые со времен деноминации 1998 года перевалил за 81 руб. По состоянию на 18:52 мск вырос на 4,08% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 81,769 руб. Максимальное значение курса американской валюты в среду — 81,937 руб.

Официальный курс доллара с 21 января 2016 года установлен ЦБ РФ на уровне 79,4614 руб., официальный курс евро — 87,0341 руб.

По состоянию на 19:05 цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте составила $27,64, упав на 4,052%. Накануне цена Brent поднималась выше отметки в $30.

Ранее в среду глава Банка России Эльвира Набиуллина после падения рубля заявила в среду, что его курс сейчас близок к фундаментально обоснованному. «Да, сейчас близок», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выступая в среду на Всероссийском форуме предпринимателей, заявил, что российский бизнес, в том числе малый, «выстоял» и справился с условиями работы в кризис. «Два последних года были достаточно сложными для экономики, объективные трудности затронули практически все ее секторы, но нужно отметить, что в целом бизнес выстоял, в том числе малый», — сказал он.

Президент высказал мнение, что у бизнесменов «даже открываются новые возможности, имея в виду курсовую разницу и некоторые возможности на рынках». По его словам, в частности «в сфере торговли, услуг есть определенная положительная динамика» по количеству новых малых предприятий.

Автор: Кирилл Буланов.
Теги: евро , Московская биржа
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Биржевой курс доллара поднялся выше 81 руб. Финансы
Путин увидел «новые возможности» для бизнеса после падения рубля Бизнес
Набиуллина назвала близким к обоснованному текущий курс рубля Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.