Путин назвал число открытых за последние годы месторождений

Глава государства отметил, что о больших достижениях можно говорить практически в любой отрасли и те, кто утверждает, что в экономике ничего не поменялось, «глубоко ошибаются»

Те, кто полагает, что экономика России держится исключительно на ресурсах, доставшихся от предыдущих поколений, «глубоко ошибаются», заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, что было сделано за последние десять лет.

В подтверждение своих слов глава государства рассказал о множестве месторождений, открытых за последние годы.

«600 примерно новых месторождений, если иметь в виду те 57, которые запланировали открыть в этом году. Около 600 новых месторождений», — сказал Путин.