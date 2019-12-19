Путин назвал число открытых за последние годы месторождений

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 69,59 (-0,1) Quote, 13:27
Путин предложил решать проблему мусора «всем миром» Общество, 14:13 Digital farming: как прокормить 10 миллиардов человек РБК и Microsoft, 14:10 Сенатор объяснил значение голосования по импичменту Трампа для демократов Политика, 14:10 Заколдованы брендом: как современный маркетинг влияет на потребителей Pro, 14:03 Без огня и пепла: какие проблемы поможет решить сжигание токенов Крипто, 14:01 Набсовет РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении сборной России Спорт, 13:52 Путин усомнился в успехе импичмента Трампа Политика, 13:49 СК возбудил дело против бросившего дочь на улице мужчины из-под Вологды Общество, 13:47 Культурная экономика: как развивается креативный класс Партнерский материал, 13:45 «Автодор» отозвал иск против Crocus Араса Агаларова на ₽5,4 млрд Бизнес, 13:45 Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова Политика, 13:43 Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда Общество, 13:41 Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента Политика, 13:41 Сборная России завершила год на лучшем за 4 года месте в рейтинге ФИФА Спорт, 13:37
Экономика ,  
0 
Путин назвал число открытых за последние годы месторождений
Глава государства отметил, что о больших достижениях можно говорить практически в любой отрасли и те, кто утверждает, что в экономике ничего не поменялось, «глубоко ошибаются»

Те, кто полагает, что экономика России держится исключительно на ресурсах, доставшихся от предыдущих поколений, «глубоко ошибаются», заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, что было сделано за последние десять лет.

В подтверждение своих слов глава государства рассказал о множестве месторождений, открытых за последние годы.

«Я видел боль»: плакаты журналистов на большой пресс-конференции Путина
Фотогалерея 

«600 примерно новых месторождений, если иметь в виду те 57, которые запланировали открыть в этом году. Около 600 новых месторождений», — сказал Путин.

Президент отметил, что о больших достижениях можно говорить практически в любой отрасли, в том числе в энергетике.

«У нас самая зеленая получилась в мире структура энергетики. Новые отрасли в энергетике созданы совсем. Как сжиженный природный газ: целый комплекс мирового класса, значения и уровня создан и на Дальнем Востоке, и в Заполярье. В гидроэнергетике произошел существенный рывок вперед по генерации — можно сказать, скачок», — сказал Путин.

Трансляция большой пресс-конференции президента ведется в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал» и НТВ, а также радиостанций «Маяк», «Вести FМ» и «Радио России».

Предыдущая такая пресс-конференция прошла 20 декабря 2018 года и длилась 3 часа 43 минуты. За это время Путин ответил на вопросы более 50 журналистов, всего аккредитацию получили более 1,7 тыс. представителей СМИ.

Рекордная по продолжительности пресс-конференция президента России прошла в 2008 году, тогда ее длительность составила 4 часа 40 минут.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин
Футурология: Сколько вариантов будущего нас ждет и как оно изменит людей Все материалы
Материалы по теме
Первым вопросом Путину на пресс-конференции стал вопрос о климате
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter