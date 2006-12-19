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Shell согласилась допустить Газпром в "Сахалин-2" за деньги
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Shell согласилась допустить Газпром в "Сахалин-2" за деньги
Экономика, 19 дек 2006, 17:17
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Shell согласилась допустить Газпром в "Сахалин-2" за деньги
По неофициальным данным, компания Shell и ее партнеры по "Сахалину-2" согласились допустить ОАО "Газпром" в проект в обмен на денежную компенсацию и дальнейшее сотрудничество. Об этом сообщает (с) Reuters со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

При этом вице-президент Shell в России Максим Шуб отказался комментировать вопрос схемы обмена активами. Однако он сообщил РБК, что документы по вхождению Газпрома в "Сахалин-2" не подписаны, переговоры сторон продолжаются. "Переговоры продолжаются в очень конструктивном ключе", - сказал М.Шуб.

Напомним, что изначально Газпром предлагал Shell свою долю в месторождении "Заполярное" за 25-процентную долю в "Сахалин-2", однако впоследствии стороны решили не обмениваться активами, а обойтись денежными средствами.

Ранее представитель Shell заявил, что соглашение между Royal Dutch/Shell и Газпромом по проекту "Сахалин-2" может быть достигнуто к концу следующей недели. На конец следующей недели также назначена встреча министра промышленности и энергетики РФ Виктора Христенко с акционерами проекта. Переговоры сторон по вхождению Газпрома в проект прошли 8 декабря.

Накануне появилась также информация о том, что японские компании Mitsui & Co. Ltd. и Mitsubishi Corp. ведут переговоры о продаже доли в проекте "Сахалин-2" Газпрому. Обе компании ведут переговоры по данному вопросу с основным акционером "Сахалина-2" Royal Dutch/Shell. Причем в возможном обмене доли в "Сахалине-2" на другой российский актив или участии в другом проекте компании не очень заинтересованы. На данный момент Mitsui & Co. владеет 25-процентной долей в "Сахалине-2", а Mitsubishi - 20-процентной.

В июле 2005г. был подписан меморандум об обмене активами между Газпромом и Royal Dutch/Shell, согласно которому Газпром получает 25-процентную долю плюс 1 акция в проекте "Сахалин-2", а Shell - 50-процентную долю в проекте "Заполярное - Неокомские залежи". Планировалось, что компании определят разницу в их стоимости и компенсируют ее денежными средствами и другими активами, что будет согласовано дополнительно. Однако позже появилась информация о том, что в результате переговоров Shell намерена оставить за собой блокирующий пакет акций, а два японских акционера проекта - Mitsui & Co. и Mitsubishi - сократят свои доли на 10% каждая - с 25% и 20% соответственно.

Проект "Сахалин-2" предусматривает освоение Лунского и Пильтун-Астохского месторождений на шельфе Сахалина с общими геологическими запасами 600 млн т нефти и конденсата и 700 млрд куб. м газа. Оператор проекта - Sakhalin Energy, акционерами которого являются "Шелл Сахалин Холдингс Б.В." - 55% (компания-учредитель - Royal Dutch/Shell), "Мицуи Сахалин Холдингс Б.В." - 25% (учредитель - Mitsui) и "Даймонд Гэс Сахалин Б.В." - 20% (учредитель - Mitsubishi Corporation). В мае 2003г. консорциум объявил о начале второго этапа проекта. Помимо строительства платформ на побережье залива Анива, планируется построить нефтяной экспортный терминал и завод по производству сжиженного природного газа (с узлом отгрузки) мощностью 9,6 млн т.

Теги: Reuters , Shell , ОАО "Газпром"
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