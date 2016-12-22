ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,91 66,08 EUR Нал. 75,95 75,23 USD Бирж. 65,98 +0,08 EUR Бирж. 75,35 +0,67 USD ЦБ. 65,99 -0,62 EUR ЦБ. 74,90 -0,63 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 5643,80 -7,60 IMOEX 2372,67 -0,37% RTSI 1134,93 +0,34% Brent 68,08 +1,60% DJIA 25422,57 +0,51% Nasdaq 7250,08 -0,13%
Эксперты рассказали о рекордном за год оптимизме российских компаний
Лента новостей
Эксперты рассказали о рекордном за год оптимизме российских компаний 03:01, Экономика Во Владивостоке в торговом центре произошел крупный пожар 02:25, Общество WSJ узнала о словах Цукерберга о работе Facebook «в условиях войны» 02:04, Бизнес В Дагестане без электричества оказались более 45 тыс. человек 02:01, Общество В Германии при столкновении двух легкомоторных самолетов погиб человек 01:13, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 00:47, РБК и Philips СМИ узнали о новом переносе даты Объединительного собора УПЦ 00:39, Политика В ДНР сообщилди о подготовке ВСУ диверсии на крупнейшем химзаводе Европы 00:01, Политика Сокурову предложили войти в президентский совет по правам человека 00:00, Политика «Сколково» включило Россию в число худших стран по стоимости бизнеса 00:00, Экономика Почему компании России стоят намного дешевле аналогов на развитых рынках 00:00, Экономика Трамп пообещал не мешать новому генпрокурору свернуть «рашагейт» 18 ноя, 23:59, Политика К МКС пристыковался первый с июля российский космический грузовик 18 ноя, 23:36, Технологии и медиа Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля 18 ноя, 23:01, Политика В факельном шествии в Риге приняли участие тысячи человек 18 ноя, 22:37, Общество В Петербурге умер бард Борис Полоскин 18 ноя, 22:16, Общество Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 18 ноя, 22:10, РБК и Мир На Украине задержали помощника Надежды Савченко 18 ноя, 21:53, Общество Российский прыгун с трамплина впервые в истории выиграл этап Кубка мира 18 ноя, 21:34, Спорт Радикалы попытались прорваться на территорию монастыря в Киеве 18 ноя, 21:32, Общество Президент Литвы не смогла вылететь в Латвию из-за поломки самолета 18 ноя, 20:59, Политика Польский премьер вспомнил Ленина при описании угрозы «Северного потока-2» 18 ноя, 20:51, Политика Черчесов вызвал еще одного новичка в сборную России на матч со шведами 18 ноя, 20:50, Спорт Киев предупредил об угрозе в случае избрания россиянина главой Интерпола 18 ноя, 20:35, Политика Министр обороны Турции допустил вывоз останков Хашкаджи в чемоданах 18 ноя, 19:38, Общество Трамп отказался слушать запись убийства журналиста Хашкаджи 18 ноя, 19:16, Политика Радикалы на акции в Киеве напали на канадского журналиста 18 ноя, 19:08, Общество Англия победила Хорватию и вышла в полуфинал Лиги наций по футболу 18 ноя, 19:02, Спорт
Эксперты рассказали о рекордном за год оптимизме российских компаний
Экономика, 03:01
0
Эксперты рассказали о рекордном за год оптимизме российских компаний
Ожидания российских компаний в октябре оказались наиболее оптимистичными за прошедший год, говорится в обзоре IHS Markit. Но позитивных настроений придерживаются в основном представители сферы услуг, промышленники пессимистичны
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Оптимизм частного российского бизнеса в октябре достиг наивысших показателей за последний год — с октября 2017-го, оценили аналитики IHS Markit в обзоре Business Outlook, поступившем в РБК.

Чистый баланс ожиданий компаний (доля предприятий, ожидающих наращивание выпуска, за вычетом доли тех, кто ждет сокращения производства) составил 25%. Хотя этот показатель и ниже среднемирового (28%), он превышает средний результат в странах с развивающимися экономиками (22%). Рост уверенности связан с ожиданиями по увеличению спроса, доступом к новым рынкам и наращиванием инвестиций, указывают аналитики.

Впрочем, позитивные ожидания сосредоточены в сфере услуг, а промышленные предприятия отличились минимальной степенью оптимизма с октября 2016 года. IHS Markit проводило исследование Business Outlook (проходит раз в четыре месяца) в октябре, оно основано на опросе 7 тыс. респондентов по всему миру. Значение чистого баланса может составлять от 100 (лучшее) до -100 (худшее). Значения выше нуля указывают на оптимизм предпринимателей, ниже — на пессимизм. «Компании тщательно отбираются, чтобы убедиться, что контрольная панель точно отражает истинную структуру каждой экономики с точки зрения отраслевого вклада в ВВП, регионального распределения и размера компании», — подчеркивают авторы.

Российские компании прогнозируют не только положительные условия для ведения своего бизнеса. Как отмечается в обзоре, респонденты отмечают растущую потребность в кадрах в следующем году, ждут усиления инфляционного давления (на это указывает рекордное количество компаний с июня 2013 года), а также роста расходов. С 1 января НДС в России увеличится с 18 до 20% — в связи с этим Центробанк ждет всплеска инфляции в начале года, а Минэкономразвития — замедление экономического роста по итогам года. Некоторые компании указывают на проблемы с валютным курсом и налогами, заметил экономист IHS Markit Шиан Джонс, чьи слова приводятся в докладе компании.

Настроения промышленников были относительно позитивными с середины 2016 года до конца 2017-го, а затем «у них энтузиазм поутих», отмечает директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Хотя ситуация не критическая, подчеркивает он: «Они вошли в позитивную стагнацию». Промышленность «обречена» на рост, но он будет медленным в ближайшие два-три года, считает эксперт: респондентов беспокоит экономическая неопределенность — не только санкции, но и меняющиеся «правила игры», а также налоги. Что касается сферы услуг, то она действительно показывает позитивные результаты, даже несмотря на не самую высокую платежеспособность граждан, отмечает Остапкович, — этому помог, в частности, рост потребительского кредитования.​

Впрочем, выборка — 7 тыс. предприятий на мировом уровне — маленькая, подчеркивает эксперт. Глобальных выводов по таким обследованиям делать не стоит, хотя их результаты и соответствуют оценкам, которые сделаны на основе более масштабных российских опросов, добавляет Остапкович.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Markit , исследование
Главное
Сокурову предложили войти в президентский совет по правам человека Политика
Материалы по теме
Большинство крупных компаний заявили об опасениях из-за новых санкций США Экономика
Bloomberg оценил потери российской экономики от санкций Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter