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Генпрокуратура придумала способ вернуть "золотой парашют" А.Провоторова
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Генпрокуратура придумала способ вернуть "золотой парашют" А.Провоторова
Экономика, 19 ноя 2013, 07:51
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Генпрокуратура придумала способ вернуть "золотой парашют" А.Провоторова
К судебному спору по выплате экс-президенту "Ростелекома" Александру Провоторову щедрых отступных подключилась Генпрокуратура, пишет "Коммерсантъ".
Фото: Global Look Press

Ведомство предлагает Росимуществу взыскать убытки с членов совета директоров оператора, так как полученные топ-менеджером госкомпании более 200 млн руб. "подрывают доверие граждан к госвласти".

Накануне на заседании по иску миноритариев "Ростелекома" Олега Ашуркова и Виктора Савченко к компании из-за выплаченного ее бывшему президенту "золотого парашюта" к делу было приобщено письмо первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана министру экономического развития Алексею Улюкаеву. В нем сообщается о результатах проверки сведений о выплате досрочно уволенному в марте 2013г. топ-менеджеру 200,88 млн руб. единовременной компенсации и 32,3 млн руб. премиальных.

"Золотой парашют" был выплачен, когда объем кредитных обязательств "Ростелекома" составлял 254,9 млрд руб., констатирует первый заместитель генпрокурора. "Выплаты таких компенсаций компаниями с госучастием в неадекватных уровню общего благосостояния населения размерах создают угрозу стабильности общественных отношений и подрывают доверие граждан к госвласти", - отмечает А.Буксман.

Иск к "Ростелекому" был дополнен новым основанием для признания незаконным решения совета директоров о выплате компенсации А.Провоторову. Суд приобщил к материалам дела копию выданной вице-премьером Аркадием Дворковичем представителям интересов РФ для участия в совете директоров "директивы" для голосования по вопросам повестки дня об увольнении А.Провоторова. Вопрос о "золотом парашюте" в документе не содержался. Истцы считают, что рассматривать его совет директоров был не вправе.

В свою очередь представители "Ростелекома" заявили, что решение о досрочном прекращении трудового договора "автоматически" порождало обязанность по выплате предусмотренной законом компенсации. Ответчик ссылался на акт проверки, проведенной трудовой инспекцией по требованию прокуратуры Москвы. Она разъяснила, что выплаты соответствовали трудовому законодательству. Накануне истцы заявили о незаконности сделанных инспекцией выводов и уже подготовили жалобу по этому поводу в Следственный комитет.

Самый бурный спор участников процесса вызвало ходатайство представителя А.Провоторова о рассмотрении дела в закрытом режиме для "защиты персональных данных" его клиента - информацию о доходах, отпусках и ИНН (суд затребовал данные о ежемесячных выплатах А.Провоторову, на основании которых ему был рассчитан "парашют"). О.Ашурков заявил изданию, что среднемесячные выплаты по окладу экс-главы "Ростелекома" составили 3,8 млн руб., в то время как "парашют" ему был выплачен из расчета 4,65 млн руб.

Истцы подчеркнули, что о доходах А.Провоторова знает уже вся страна, включая президента Владимира Путина. Судья пообещала решить вопрос о персональных данных на следующем заседании.

Именно после выплаченной экс-президенту "Ростелекома" компенсации депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, ограничивающий руководителям госкомпаний размер "золотых парашютов". В ноябре схожий проект закона внесло правительство.

Как стало известно "Ъ", "Ростелеком" уже начал переговоры с бывшим главой компании, предлагая ему вернуть часть выплаченной в качестве "парашюта" суммы. В связи с этим представители компании предложили отложить рассмотрение дела на две недели, утверждает издание.

В настоящее время А.Провоторов возглавляет "Tele2 Россия". От комментариев он отказался.

Теги: Генпрокуратура , Провоторов , Ростелеком , золотой парашют
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