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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Силуанов раскрыл, на что пойдут дополнительные ₽1,5 трлн в 2024 году

Силуанов раскрыл, на что пойдут дополнительные 1,5 трлн руб. в 2024 году
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Эксклюзивы РБК
Расходы бюджета в 2024 году могут быть увеличены на 1,5 трлн руб., подтвердил министр финансов в интервью РБК. Деньги пойдут на компенсацию льготной ипотеки и потребности Минобороны и силовых ведомств, рассказал Антон Силуанов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Федеральный бюджет может потратить в 2024 году дополнительно до 1,5 трлн руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК. Он уточнил, что большинство этих средств пойдет на субсидирование банкам льготной ипотеки в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, на обслуживание госдолга и на обеспечение потребностей Минобороны и силовых ведомств.

Полную версию интервью смотрите в эфире телеканала РБК и на сайте rbc.ru.

«Действительно, мы на предстоящую трехлетку составили бюджет исходя из бюджетного правила. <...> Теперь вопрос о текущем годе. Да, мы вышли в парламент с предложением об увеличении расходов федерального бюджета. Связано это с чем? С тем, что возникли в течение года незапланированные траты», — сказал министр.

Силуанов уточнил, что более триллиона дополнительно предстоит направить на субсидирование банкам по выдаче льготной ипотеки. «Мы видим, в связи с ростом ключевой ставки увеличиваются расходы по субсидированию процентных платежей. И те люди, которые взяли ипотеку под 6% семейную или под 8% льготную ипотеку, для них ставки стабильные остаются. Разницу покрывает бюджет. Поэтому более триллиона рублей из бюджета в этом году мы достанем и отдадим для того, чтобы у людей не менялась ипотечная ставка», — объяснил министр.

Правительство в конце сентября внесло в Госдуму поправки в закон об особенностях исполнения федерального бюджета в 2024 году, предложив установить возможность увеличения в 2024 году общего объема расходов на величину до 1,5 трлн руб. Поправка преследует цели «обеспечения возможности выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году на приоритетные цели», определенные президентом России, говорилось в пояснительной записке.

По словам Силуанова, остальная часть возможного увеличения связана с тем, что «чуть возросли расходы по обслуживанию долга в текущем году тоже из-за процентных ставок в экономике». «Но и следующее, самое главное пожалуй, это задачи специальной военной операции. Потребности Министерства обороны и силовых ведомств удовлетворяются в первоочередном порядке. Любые потребности Минобороны для обеспечения успеха на фронте мы финансируем в первую очередь», — сказал министр.

На фоне борьбы с возросшей инфляцией Банк России поднял ключевую ставку до 19%. Программа льготной ипотеки на строящееся жилье под 8% была остановлена 1 июля 2024 года, но продолжилось действие льготных программ семейной ипотеки, IT-ипотеки, а также дальневосточной и арктической, но с изменениями.

Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов сформирован исходя из первичного структурного баланса, то есть сбалансированности без учета затрат на обслуживание госдолга и дополнительных (конъюнктурных) нефтегазовых доходов, а также сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов. Однако по итогам 2024 года структурный первичный баланс, то есть мера «повышенных» расходов относительно нормального бюджетного правила, может достичь 3,1 трлн руб. из-за решения дополнительно профинансировать до 1,5 трлн руб. расходов.

«Не факт, что мы все 1,5 трлн возьмем», — уточнил Силуанов.

Министр подчеркнул, что, несмотря на дополнительные расходы 2024 года, Минфин координируется с денежно-кредитной политикой ЦБ, а проект бюджета на следующую трехлетку не является проинфляционным.

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Антон Силуанов

министр финансов России
12 апреля 1963 года
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