Талибы - США: возможен компромисс?

Соединенные Штаты продолжают формирование коалиции для объявленной президентом Джорджем Бушем войны против терроризма. В ближайшие несколько дней президент США проведет по этой теме целый ряд переговоров с лидерами мировых держав. Первым в Вашингтон прибыл президент Франции Жак Ширак. Он заявил, что Париж полностью солидарен с Вашингтоном и готов сделать все возможное для искоренения терроризма. Сегодня Джордж Буш также проведет переговоры с президентом Индонезии Мегавати Сукарнопутри.

Параллельно с этими встречами, в Кабуле совет мусульманского духовенства Афганистана должен сегодня решить вопрос о судьбе Усамы бен Ладена, выдачи которого требуют США. Делегация Пакистана, проводившая в Афганистане переговоры с руководством движения "Талибан", не смогла убедить его выдать бен Ладена, обвиняемого властями США и Великобритании в организации терактов 11 сентября. Представители Пакистана предупредили талибов, что, в случае их отказа, Соединенные Штаты могут нанести массированный удар по Афганистану, сообщает "Радио Свобода". Руководство "Талибана", в свою очередь, призвало афганцев готовиться к "священной войне" в случае нападения США. Выдать бен Ладена потребовал также Совет безопасности ООН и премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Так что, количество будущих жертв «акции возмездия» будет целиком и полностью зависеть от своеобразного компромисса между этими двумя политическими собраниями, которые пройдут по разные стороны баррикад.