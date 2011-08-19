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Цены на нефть накануне обвалились на негативных новостях экономики
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Цены на нефть накануне обвалились на негативных новостях экономики
Экономика, 19 авг 2011, 12:18
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Цены на нефть накануне обвалились на негативных новостях экономики
Поводом для опасений стали негативная макростатистика по США, а также известие о понижении прогнозов роста мировой экономики аналитиками Morgan Stanley и Deutsche Bank.

Цены на нефть значительно упали в четверг, 18 августа, на фоне беспокойства относительно ситуации в мировой экономике. Поводом для опасений стали негативная макростатистика по США, а также известие о понижении прогнозов роста мировой экономики аналитиками Morgan Stanley и Deutsche Bank.

По итогам торгов 18 августа на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в сентябре снизилась на 5,20 долл., до 82,38 долл./барр. На InterContinental Exchange в Лондоне октябрьский контракт на нефть Brent Crude подешевел на 3,55 долл., закрывшись на отметке 106,99 долл./барр.

Текущая неделя оказалась богатой на негативные макроэкономические данные. В частности, большим сюрпризом стало снижение темпов роста крупнейшей экономики в Европе - Германии, ВВП которой во II квартале выросло всего на 0,1% в квартальном исчислении. Экономика Франции не выросла вообще, а первоначальная оценка роста экономики еврозоны составила 0,2% против 0,8% в I квартале.

Накануне масла в огонь добавила очередная порция макростатистики по США. Резкое снижение продемонстрировал индекс промышленного производства (The Philadelphia Fed manufacturing index). Согласно данным ФРБ Филадельфии, в августе показатель упал до -30,7 пункта против +3,2 пункта в июле. Новое разочарование принес рынок труда США: на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 9 тыс., до 408 тыс. (прогноз 400 тыс.). Существенно упали продажи на вторичном рынке жилья в США. В июле было продано на 3,5% меньше домов, чем месяцем ранее. И, наконец, в прошлом месяце в США на 0,5% выросла инфляция.

На этом фоне обрушились мировые фондовые индексы и цены на нефть, в "минусе" завершила торги большая часть рынка сырья. "Последние макроэкономические данные задают направление движения всем классам активов, - отметил главный экономист по энергетике Deutsche Bank Адам Симински. - Это означает, что почти все, кроме золота сейчас дешевеет".

"Нерешительность политиков оказывает значительное негативное влияние на мировую экономику. Неоднократно принимаемые временные меры не могут погасить опасения в Европе и США. Европейский долговой кризис, начавшийся в Греции два года назад, повсеместно выводит из равновесия рынки, распространяясь на Италию и даже на обладающую рейтингом AAA Францию. Как следствие, экономическая активность в Европе резко снижается. В США макроэкономические данные свидетельствуют о продолжительном спаде на рынках труда и жилья, что вызывает тем большее беспокойство, что меры финансовой экономии получают одобрение политиков, а у ФРС заканчиваются средства влияния на текущую ситуацию", - обрисовывают сложившееся экономическое положение аналитики BMO.

Неэффективный ответ на долговой кризис в Европе, снижение потребительской уверенности и перспективы сокращения бюджетов побудили аналитиков Morgan Stanley понизить прогноз темпов роста мировой экономики. Согласно текущей оценке банка, глобальный рост ВВП составит 3,9% в 2011г. и 3,8% в 2012г. Ранее в Morgan Stanley ожидали, что мировой ВВП вырастет на 4,2% в 2011г. и на 4,5% в 2012г. По словам главы департамента мировой экономики Иоахима Фелса, еврозоне и США будет достаточно "малейшего потрясения", чтобы баланс был нарушен. Экономики Европы и Америки оказались "в опасной близости" от рецессии, считают в банке.

Известие о понижении прогнозов влиятельным американским банком оказало дополнительное давление на мировые рынки (в частности, на рынок нефти). "Все рынки чрезвычайно чувствительно реагируют на новости экономики, в особенности, если они негативны, - отметил брокер BNP Paribas Тим Бенц. - За ночь мы снизились на фоне европейского долгового кризиса. А увеличение первичных заявок на пособие по безработице, рост инфляции и падение индекса Philly Fed только ухудшило перспективы".

Департамент аналитической информации РБК

Теги: Deutsche Bank , Morgan Stanley
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