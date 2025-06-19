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ПМЭФ-2025 ,  
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Ротенберг оценил слова Решетникова о России на грани рецессии

Ротенберг о словах Решетникова о близкой рецессии: время не легкое, но стараемся
Сюжет
ПМЭФ-2025
Ротенберг сказал, что тренд на охлаждение экономики есть. Для бизнеса это не очень хороший фактор, но «если для экономики страны это положительный вариант, то тогда будем смиряться», отметил он

Ротенберг оценил слова Решетникова о России на грани рецессии
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Бизнесмен Аркадий Ротенберг в разговоре с РБК прокомментировал оценку главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что Россия находится на грани рецессии.

«Я не могу сказать, что времена такие легкие, что мы сегодня на коне, но стараемся, находим определенные пути, в этих условиях выживаем», — сказал бизнесмен. По его словам, отечественные компании «были неплохо проинвестированы в предыдущие годы».

Отвечая на вопрос, чувствует ли он охлаждение экономики, Ротенберг сказал, что такой тренд есть. По его словам, это не очень хороший фактор для бизнеса, но «если для экономики страны это положительный вариант, то тогда будем смиряться».

Для того чтобы бизнес начал возобновлять инвестиции, по мнению Ротенберга, ключевая ставка должна снизиться до 14–15%, но «чем меньше, тем лучше».

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Экономика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

До этого Решетников в ходе ПМЭФ заявил, что экономика России находится «на грани перехода в рецессию», хотя по цифрам наблюдается охлаждение.

Рецессия — это состояние экономики, при котором снижаются объемы производства, финансовые показатели. К признакам рецессии относятся, в частности, снижение деловой активности, внутреннего валового продукта (ВВП), рост безработицы и спад спроса.

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Максим Решетников рецессия ключевая ставка Аркадий Ротенберг новости
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Максим Решетников
политик, министр экономического развития России
11 июля 1979 года
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