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ПМЭФ-2022 ,  
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Дегтярев исключил строительство метро в Хабаровском крае

Метро в Хабаровске не будут строить из-за высокой стоимости — вместо этого появятся широкие дороги и легкие линии рельсового транспорта, подчеркнул губернатор
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Хабаровске не будут строить метро, даже когда город станет миллионником, заявил губернатор Михаил Дегтярев в разговоре с «РИА Новости» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Метро мы строить не будем после преодоления миллиона. Нам это не надо. Очень дорого. Будем просто строить широкие дороги, развязки и легкие линии рельсового транспорта», — пояснил он.

Дегтярев допустил, что Хабаровск станет миллионником к 2031 году.

Еще в сентябре 2021 года губернатор говорил, что население Хабаровска достигнет 1 млн человек раньше, чем это случится во Владивостоке, заметив, что этому будет способствовать «экономический потенциал региона и запланированные к реализации проекты».

По данным на 2021 год, население Хабаровска составляло около 610 тыс. человек, а население Владивостока — около 600 тыс.

Дегтярев заявил, что Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока
Политика
Михаил Дегтярев

Губернатор также рассказал, что общался во время ПМЭФ-2022 с одним из инвесторов и тот был удивлен, что в Хабаровске живет 620 тыс. человек, а во Владивостоке — 590 тыс. «Население во Владивостоке падает, а в Хабаровске растет», — подчеркнул он.

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Помимо этого Дегтярев заявил, что Хабаровский край через два года обгонит Приморье по грузообороту портов.

Глава Хабаровского края указал на то, что сложившаяся обстановка с антироссийскими санкциями влияет на экономику региона, но в меньшей степени, поскольку продолжают работать порты Хабаровского края, а также Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) и Байкало-Амурская магистраль (БАМ). «Критического импорта в нашей промышленности не более 2%», — добавил он.

Ранее, 17 июня, Дегтярев рассказал о строительстве Тихоокеанской железной дороги, по которой планируют отправить первый сухогруз уже в 2024 году.

Эта дорога соединит Эльгинское угольное месторождение в Якутии и поселок Чумикан в Хабаровском крае на побережье Охотского моря. По его словам, это необходимо, чтобы удовлетворить все запросы западных и сибирских регионов в выходе в Азиатско-Тихоокеанский регион.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Михаил Дегтярев Хабаровск Приморье грузооборот порты
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