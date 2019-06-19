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Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Европейский продовольственный сектор полностью оправился от российских контрсанкций, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. А российская экономика, по ее данным, серьезно пострадала, но не только из-за санкций
Федерика Могерини (Фото: Christinne Muschi / Bloomberg)

Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.

«Выдающаяся устойчивость»

«Несмотря на трудности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропродовольственный экспорт Евросоюза показал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ответ на запрос депутата Европарламента. Представляющая Францию Надин Морано просила сообщить, оказали ли европейские санкции воздействие на Россию, и оценить ущерб, понесенный от российского продовольственного эмбарго с 2014 года.

Могерини не смогла предоставить точных данных о потерях европейских производителей от российских контрсанкций. Вместо этого она привела общую цифру агропродовольственного экспорта Евросоюза — €137,4 млрд по итогам 2018 года, отметив, что с досанкционного 2013 года экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов из ЕС в третьи страны вырос на 14,6%. «Побочное влияние ограничительных мер в отношении России на экономику ЕС остается в целом сдержанным и управляемым», — говорится в ответе.

Россия все равно ввозит еду из Европы

Статистика ЕС показывает, что производители из стран — членов союза к 2018 году, в частности, нарастили поставки сельскохозяйственной продукции в США, Японию и Норвегию.

Но несмотря на российское эмбарго, перекрывшее поставки из Европы мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, овощей и фруктов, Россия осталась одним из крупнейших импортеров продовольствия из ЕС, не попадающего под эмбарго. В 2018 году на долю России пришлось 5% европейского экспорта такой продукции (более €6 млрд), следует из данных Евростата. Контрсанкции не затрагивают поставки консервов из мяса и рыбы, моллюсков, орехов, оливок, свежей и охлажденной баранины, яиц, консервированных томатов, фруктового пюре и т.д.

Российское эмбарго затронуло европейские товары на сумму около $7,3 млрд в 2013 году, или 47% всего агропродовольственного экспорта ЕС в Россию за тот год, следует из данных Европарламента (.pdf).

Российское сельское хозяйство значительно выросло на фоне контрсанкций. По данным Росстата об основных показателях импортозамещения, производство овощей с 2013 года, когда еще не были введены санкции, выросло на 8,6%, свинины — почти на 33%, птицы — на 29%, молока — на 2,5%.

Европейцы переориентировались

«Суммарный экспорт сельскохозяйственной продукции из Европы в Россию сейчас небольшой. Например, в Польше, которая должна была пострадать прежде всего, в 2015 году на долю России приходилось 2,9% поставок, то есть существенного ущерба сельскохозяйственному сектору Польши санкции не нанесли», — считает первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Он утверждает, что совокупный ущерб экономике Европы от контрсанкций находится на уровне статистической погрешности.

По мнению директора Института международной экономики и финансов ВАВТ Александра Кнобеля, потери ЕС от контрсанкций были, но западным производителям удалось выправить ситуацию. «Европейским сельскохозяйственным производителям удалось быстро переориентироваться на рынки третьих стран — это страны СНГ, не входящие в Евросоюз страны Европы, а также страны Северной Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки», — отметил Кнобель. Основные потери ЕС от контрсанкций пришлись на 2014–2015 годы, а за весь период европейские производители потеряли «несколько миллиардов долларов из-за того, что им пришлось переориентироваться, искать другие рынки, снижать цены внутри Евросоюза», добавляет эксперт.

Российская экономика замедлилась не из-за санкций

Могерини затруднилась оценить эффект санкций на российскую экономику. «Трудно количественно оценить изолированное воздействие ограничительных мер ЕС на российскую экономику, поскольку они наложились на более широкие экономические потрясения, включая существующие структурные препятствия для роста, колебания цен на нефть и обесценение рубля. Это привело к значительному замедлению российской экономики в 2014 году и ограниченному восстановлению после», — говорится в ответе главы европейской дипломатии.

Академический директор Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково» и РЭШ Олег Шибанов говорит, что в замедлении российской экономики гораздо более весомую роль сыграли другие факторы, нежели санкции. В первую очередь это падение цен на энергоносители, но «важны также старение населения и вообще демография, важно повышение НДС, замедлившее деловую активность».

Согласно исследованию Российско-германской внешнеторговой палаты, которое было проведено в 2019 году на основе опроса 168 иностранных компаний, работающих в России, 95% респондентов выступили за смягчение европейских санкций. По мнению директора департамента коммуникаций Российско-германской внешнеторговой палаты Алексея Кнельца, на первоначальном этапе российские сельхозпроизводители смогли получить от контрсанкций пользу, но этот эффект вряд ли будет продолжительным. «В краткосрочной перспективе запрет на ввоз продуктов из стран ЕС косвенно поддержал российских производителей и подтолкнул внутренний рынок РФ к развитию, — отмечает Кнельц. — Но в долгосрочной перспективе санкции и контрсанкции вредят деловому климату, и палата выступает за постепенный выход из санкционного режима».

Владислав Корочкин говорит, что в первую очередь на замедление роста повлияли внутренние проблемы: «плохой бизнес-климат, неправильная налоговая система с акцентом на выкачку денег из реального сектора, повышение налоговых платежей». «Какое-то влияние санкции, конечно, оказали, но не в большом масштабе», — подытоживает он.

Авторы: Ксения Назарова, Иван Ткачёв
Теги: Санкции, Евросоюз, Могерини
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