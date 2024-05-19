Как Китай снизил поставки оборудования в Россию впервые с 2022 года
В марте 2024 года экспорт китайского оборудования в Россию снизился до $2,9 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР (РБК их изучил). При этом в декабре 2023 года он превышал $4 млрд. Падение по сравнению с мартом прошлого года составило 15%.
Речь идет о машинах, оборудовании (включая электротехническое), механизмах, их частях и принадлежностях (группы 84 и 85 ТН ВЭД — совокупно, в стоимостном выражении).
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