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Экономика ,  
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Как Китай снизил поставки оборудования в Россию впервые с 2022 года

Поставки оборудования из Китая в Россию снизились впервые с конца 2022 года

Как Китай снизил поставки оборудования в Россию впервые с 2022 года

В марте 2024 года экспорт китайского оборудования в Россию снизился до $2,9 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР (РБК их изучил). При этом в декабре 2023 года он превышал $4 млрд. Падение по сравнению с мартом прошлого года составило 15%.

Речь идет о машинах, оборудовании (включая электротехническое), механизмах, их частях и принадлежностях (группы 84 и 85 ТН ВЭД — совокупно, в стоимостном выражении).

Китай снизил поставки оборудования в Россию впервые с конца 2022 года
Экономика
Фото:Andrea Verdelli / Getty Images

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Китай оборудование экспорт Россия

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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Читать
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