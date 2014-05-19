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Семейный доход Сергея Чемезова за год вырос почти на 300 млн рублей
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Семейный доход Сергея Чемезова за год вырос почти на 300 млн рублей
Экономика, 19 мая 2014, 03:49
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Семейный доход Сергея Чемезова за год вырос почти на 300 млн рублей
Прошлый год, как следует из опубликованных на сайте "Ростехнологий" данных, был довольно удачным для топ-менеджеров госкорпорации и их семей. Больше всех из руководства компании за 2013г. - 56,2 млн руб. - заработал ее гендиректор Сергей Чемезов. И хотя эта сумма заметно меньше дохода Чемезова за 2012г. (62,6 млн руб.), его супруга Екатерина Игнатова с лихвой компенсировала падение заработков мужа.
Гендиректор "Ростехнологии" Сергей Чемезов (Фото: Fotobank/Getty Images)

Ее прошлогодний доход - 747,1 млн руб. стал самым большим за весь период публикации деклараций супружеской парой, почти вдвое превысив предыдущий рекорд - 455,5 млн руб. в 2012г.

Пока по совокупному семейному доходу - 803,4 млн руб. (свои декларации опубликовали еще не все представители российской власти) они уступают лишь нескольким парламентариям: депутатам Григорию Аникееву и Михаилу Слипенчуку и сенатору Ефиму Малкину (1,7 млрд, 1,3 млрд и 982 млн руб. соответственно) и губернатору Тульской области Владимиру Груздеву (990 млн руб.).

Игнатова - вторая жена Сергея Чемезова. По данным СПАРК, ей принадлежит 70% ООО "Кате", основанного в 2004г. и специализирующегося на производстве автоматических коробок передач для отечественных автопроизводителей - АВТОВАЗа, ГАЗа и УАЗа. Она также числится соучредителем ТСЖ "Поварская 28" вместе с экс-президентом "Роснефти" Сергеем Богданчиковым и его сыном Евгением. По данным района "Арбат", ТСЖ "Поварская 28" управляет жилым комплексом общей площадью 6175,1 кв. м по адресу: Москва, ул.Поварская, д.28, стр.2, 3.

С 2010г. Игнатова также является совладельцем и председателем совета директоров банка "Международный финансовый клуб" (МФК), созданного учредителем группы "ОНЭКСИМ" Михаилом Прохоровым. Доля Игнатовой в капитале МФК по состоянию на 31 марта 2014г. составляла 13,1%. В число совладельцев МФК, помимо самого Прохорова (27,74%), входят председатель совета директоров "Евраз Груп" Александр Абрамов (19,7%) и (через компанию WINTERLUX LIMITED) председатель наблюдательного комитета группы компаний "Ренова" (19,7%) Виктор Вексельберг.

Имущество Чемезова за год не претерпело серьезных изменений: гендиректор "Ростехнологий" расстался с одной из квартир площадью 266 кв. м и тремя машино-местами общей площадью 38 кв. м. Он по-прежнему владеет земельным участком в 6,3 га (по данным "Ведомостей", в подмосковном поселке Акулинино), жилым домом площадью 1673 кв. м и гостевым домом (513 кв. м), квартирой (386 кв. м), гаражом (182 кв. м) и несколькими хозяйственными постройками общей площадью 838 кв. м.

Автопарк Чемезова из шести автомобилей (ГАЗ 13, ВАЗ 11193 - "Калина", Cadillac Eldorado, Mercedes-Benz 280 SL, электромобиль отечественного производства Лада "Эллада" 181700 и ЗИЛ 410470), автоприцепа, трактора, двух мотовездеходов, мотоцикла Harley-Davidson FLHTCVTG TRIG, двух снегоходов и снегоболотохода остался нетронутым.

А вот у Игнатовой, владевшей около 3,8 га земли, заметные перестановки: четыре из шести своих участков площадью 2,2 га она обменяла на пять площадью 1,6 га. Квартира площадью 260 кв. м и автомобиль ГАЗ М21 по-прежнему в ее собственности. Правда, к ним добавился еще пикап Mitsubishi L200.

Доход первого заместителя Чемезова Владимира Артякова в 2013г. составил 26,5 млн руб. - почти в два раза больше, чем в 2012г. (13,6 млн руб.) Топ-менеджер задекларировал четыре земельных участка: тремя - на 6,9 га он владеет индивидуально (по данным "Ведомостей", около 5,2 га у Артякова располагаются в том же подмосковном Акулинино), а еще одним - на 60 соток - вместе с супругой, три квартиры (двумя - на 506 кв. м он владеет индивидуально, еще одной - на 82,6 кв .м - вместе с супругой и неуказанным совладельцем), два гаража и одно нежилое помещение. Все имущество и земля находятся в России. В автопарке Артякова только Lada Granta 219000. Новых объектов за год у топ-менеджера не прибавилось.

Супруга Артякова заработала в 2013г. 949 тыс. руб. - значительно меньше, чем годом ранее (58 млн руб.) Ее автопарк несколько разнообразнее - Lexus LS 600H, Hyundai Н-100 Porter и ГАЗ 14 "Чайка".

Значительно увеличил свой годовой доход еще один заместитель Чемезова по вопросам международно-экономического сотрудничества Дмитрий Шугаев. В 2013г. он заработал 32 млн руб. (12,2 млн руб. - в 2012г.). В собственности топ-менеджера квартира площадью 123 кв. м и автомобиль Toyota Highlander. Еще одной квартирой площадью 173,5 кв. м владеет его супруга (у нее также половина квартиры площадью 70,6 кв. м). В ее собственности еще жилой дом (201 кв.м), 21 сотка земли и Toyota Land Cruiser Prado. В 2013 г. супруга Шугаева заработала 6,7 млн руб. (в 2012 г. - 5,6 млн руб.).

Доход заместителя гендиректора "Ростехнологий" Сергея Скворцова составил в 2013г. 88,5 млн руб. В совместной с супругой собственности у Скворцова земельный участок (9 соток) и жилой дом (420 кв. м) во Франции, ¼ доля участка на 12 соток в России, две квартиры в России (общей площадью 354 кв. м), полдачи площадью 36 кв. м и три машино-места. В автопарке топ-менеджера госкорпорации - Mercedes Benz S500, BMW 750 LI, Lexus LX 570 и мотоцикл Yamaha TDM 900A. Жена Скворцова в минувшем году заработала 320,3 тыс. руб.

Скворцов присоединился к команде "Ростехнологий" в апреле 2013г. (до этого он 15 лет работал в "Тройке Диалог"), и в прошлой декларации госкорпорации данных о нем не было.

Фото: rostec.ru
Доход исполнительного директора "Ростехнологий" Сергея Куликова в 2013г. почти в пять раз превысил заработки гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова

Самый большой доход в госкорпорации получил исполнительный директор Сергей Куликов. В 2013г. 38-летний топ-менеджер заработал свыше 260,3 млн руб., что почти в пять раз превысило заработки гендиректора госкорпорации. В собственности у Куликова - земельный участок (13 соток), жилой дом (482 кв. м) и треть в квартире площадью 60 кв. м. Вся недвижимость и земля - в России. В автопарке топ-менеджера, согласно декларации, единственный автомобиль Lexus LX570. Источник дохода в декларации не указан. Данные Куликова за 2012г. не публиковались.

Должность исполнительного директора в "Ростехнологиях" Куликов занял в 2013г. До этого возглавлял аппарат гендиректора "Ростехнологий". Сейчас является членом совета директоров Yota Holding Limited, "МегаФона", "Ростелекома", "Воентелекома" и "Национального экологического оператора".

В Ростехе в понедельник утром РБК не смогли прокомментировать данные о доходах топ-менеджеров корпорации.

Елена Мязина, Мария Бондаренко

Теги: Ростехнологии , Чемезов , декларация о доходах , Mitsubishi L200
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