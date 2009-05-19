Российские индексы выросли на открытии более чем на 3%

Торги на российском рынке акций начались резким ростом ведущих биржевых индексов. По состоянию на 10:45 мск индекс ММВБ вырос на 3% - до 1043,23 пункта. Индекс РТС поднялся до 971,64 пункта, что на 3,4% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

На ФБ ММВБ в лидерах роста бумаги Сбербанка (+4,45%), ВТБ (+5,03%), "Роснефти" (+3,36%) и "Татнефти" (+2,96%). В РТС растут котировки Сбербанка (+6,19%), Газпрома (+4,76%), ГМК "Норильский никель" (+6,81%) и "Роснефти" (+5,06%).

Главный аналитик ИК "ITinvest" Александр Потавин отмечает, что накануне американские инвесторы отреагировали на позитивные данные из сектора недвижимости, корпоративные новости и рост цен на нефть хорошим ростом фондовых индексов. Акции крупных американских банков взлетели на 5-10%. Котировки черного золота вчера продемонстрировали стремительный подъем с 56,5 до 58,5 долл./барр. из-за ряда факторов, которые говорят о возможном снижении предложения нефти на рынке. Сегодня рост цен на энергоносители продолжается, добавляет эксперт.

По его оценкам, бумаги нефтегазового сектора будут сегодня торговаться лучше рынка. "С учетом того, что американцы смогли завершить свою торговую сессию на максимальных дневных отметках, думаю, что сегодня вечером нас также будет ждать позитивное открытие торгов в США. По итогам дня наши биржевые индексы вполне могут прибавить 2-3% роста", - заключил Александр Потавин.