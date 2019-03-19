Граждан избавят от обязанности самим платить налог с продажи ценных бумаг

Граждан избавят от обязанности самим платить налог с продажи ценных бумаг

Физлиц освободят от необходимости декларировать дополнительные доходы от операций с ценными бумагами и от самостоятельной уплаты НДФЛ

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, в которых предлагает освободить физлиц от обязанности самостоятельно декларировать доходы от операций с ценными бумагами и платить по ним подоходный налог (НДФЛ). Эту функцию полностью передадут налоговым агентам.

Изменение снизит административную нагрузку на граждан, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Но Минфин не смог оценить, какое количество физлиц затронет это изменение. Поправку предлагается ввести начиная с уплаты НДФЛ за 2020 год.

«Для бюджета это несомненный плюс, так как уменьшается вероятность ухода от налогов и упрощается их администрирование. Вместо сотен тысяч физлиц ответственность будут нести десятки компаний», — прокомментировал РБК главный экономист BCS Global Markes Владимир Тихомиров.

Поправка облегчит деятельность инвесторов, считает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. «Изменение благоприятное, поскольку многие сложности могут возникать из-за тонкостей сальдирования доходов по разным видам инструментов и сделок с ними (обращающиеся и не обращающиеся на организованных торгах, режимы заключения сделок и т.д.)», — пояснил Александров.

«Сейчас средства от граждан, которые платят налоги самостоятельно, а не через агента, поступают не сразу, помимо этого, в некоторых случаях могут и вовсе не поступить», — отмечает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.