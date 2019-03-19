Граждан избавят от обязанности самим платить налог с продажи ценных бумаг

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,40 0,03 EUR Бирж. 73,10 0,12 Brent 67,65 0,24% USD Нал. 65,05 63,98 EUR Нал. 73,80 72,65 USD ЦБ 64,32 -0,35 EUR ЦБ 73,00 -0,36 EUR/USD 1,1359 0,0017 BTC/USD Бирж. 4 082,30 8,70 IMOEX 2 488,12 0,18% RTSI 1 217,33 0,33% DJIA 26 048,39 0,52% Nasdaq 7 744,88 0,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,88%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+42,15%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,88%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+42,15%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 64,32 (-0,35) Quote, 15:36
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 73 (-0,36) Quote, 15:36
СМИ сообщили об ордера на арест экс-главы ВФЛА Балахничева во Франции Общество, 18:44 «Внук и правнук чабанов»: 10 фактов о Нурсултане Назарбаеве Политика, 18:39 В Сирии заявили об аресте подозреваемых в убийстве американцев в Манбидже Политика, 18:37 Росстат изменит методологию расчета доходов россиян Экономика, 18:35 «Авангард» в шутку связал отставку Назарбаева с разгромом «Барыса» Спорт, 18:31 Глава Мурманской области написала заявление об отставке Политика, 18:31 Instagram разрешит пользователям заказывать товары в прямо в приложении Бизнес, 18:21 Медведев пообещал лично обсудить с «Яндексом» проблему пиратства Технологии и медиа, 18:19 «Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС Технологии и медиа, 18:17 Греф назвал финансовое оздоровление Utair единственным вариантом Бизнес, 18:16 Путин назначил чиновника из Минэнерго Текслера главой Челябинской области Политика, 18:15 Чайка подписал приказ о надзоре за расходованием средств на нацпроекты Общество, 18:10 Губернатор Челябинской области подал в отставку Политика, 18:09 «Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах Технологии и медиа, 18:08
Экономика ,  
0 
Граждан избавят от обязанности самим платить налог с продажи ценных бумаг
Физлиц освободят от необходимости декларировать дополнительные доходы от операций с ценными бумагами и от самостоятельной уплаты НДФЛ
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, в которых предлагает освободить физлиц от обязанности самостоятельно декларировать доходы от операций с ценными бумагами и платить по ним подоходный налог (НДФЛ). Эту функцию полностью передадут налоговым агентам.

Изменение снизит административную нагрузку на граждан, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Но Минфин не смог оценить, какое количество физлиц затронет это изменение. Поправку предлагается ввести начиная с уплаты НДФЛ за 2020 год.

«Для бюджета это несомненный плюс, так как уменьшается вероятность ухода от налогов и упрощается их администрирование. Вместо сотен тысяч физлиц ответственность будут нести десятки компаний», — прокомментировал РБК главный экономист BCS Global Markes Владимир Тихомиров.

Поправка облегчит деятельность инвесторов, считает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. «Изменение благоприятное, поскольку многие сложности могут возникать из-за тонкостей сальдирования доходов по разным видам инструментов и сделок с ними (обращающиеся и не обращающиеся на организованных торгах, режимы заключения сделок и т.д.)», — пояснил Александров.

«Сейчас средства от граждан, которые платят налоги самостоятельно, а не через агента, поступают не сразу, помимо этого, в некоторых случаях могут и вовсе не поступить», — отмечает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Экономика
Правительство освободит держателей евробондов от части НДФЛ

Однако изменение нельзя считать существенным снижением административной нагрузки на инвесторов. «Тем, кто по каким-либо обстоятельствам выбрал отказ от услуг агентов и платит налоги самостоятельно, это видимо, не стоит больших усилий», — считает Нигматуллин.

В большинстве случаев брокеры, управляющие компании и банки сами платят налоги с доходов вкладчика от продажи ценных бумаг, отдавая часть прибыли клиента в бюджет. Инвесторам с большим количеством операций удобнее перестраховаться и обратиться к услугам консультантов, потому что ошибки могут привести к неуплате налога и санкциям.

Иногда инвестор может получать доход на одном брокерском счете, а потом вывести бумаги на другой. На счете не останется средств, и первоначальный брокер не сможет заплатить налог. В таком случае он передает информацию о налогоплательщике в ФНС.

По мнению экспертов, поправки незначительно увеличат издержки и ответственность брокерских компаний, управляющих компаний и банков, которым придется вести учет доходов и рассчитывать объем налоговых изъятий.

«Негативный аспект в том, что концептуально это изменение может в очередной раз немного ослабить общественный контроль за государством. Когда люди самостоятельно платят налоги, они более сознательны и хотят видеть, на что идут эти средства», — считает Нигматуллин.

Автор: Ольга Агеева
Теги: ценные бумаги, акции, НДФЛ, брокеры
Материалы по теме
Финансистов будут сажать за забалансовые вклады и фиктивные ценные бумаги
Финансы
Аутсайдеры вышли в лидеры: куда надо было инвестировать в 2018 году
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter