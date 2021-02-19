В России усилят борьбу с нерыночными ценами во внешней торговле

В России принят закон, усиливающий налоговый контроль за ценами во внешнеторговых сделках. Он позволит контролировать их не только для биржевых товаров с понятной рыночной ценой, но и для неторгуемых черных металлов и удобрений

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 17 февраля подписал закон о совершенствовании применения правил трансфертного ценообразования (ТЦО), документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее такие поправки в Налоговый кодекс были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации. После вступления в силу закона (с начала 2022 года) налоговики могут получить дополнительные полномочия по контролю за ценами внешнеторговых сделок российских компаний, следует из документа и разъяснений консультантов.

Контроль означает, что налоговики проверяют сделку (например, по экспорту нефти) на рыночность цены и могут доначислить компании налоги и выписать штраф в случае применения «нерыночных» цен. Компании обязаны ежегодно не позже 20 мая подавать в налоговые органы уведомление о контролируемых сделках и готовить документы в подтверждение, что цены были рыночными.

Контроль за экспортом удобрений и черных металлов

Сейчас налоговые органы помимо обязательного контроля за сделками взаимозависимых компаний контролируют сделки между независимыми лицами на сумму свыше 60 млн руб. в год при условии, что это сделки с товарами «мировой биржевой торговли» (формулировка Налогового кодекса), составляющими основные статьи российского экспорта, а именно: нефть, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные камни и металлы.

Перечень конкретных кодов товаров (например, катоды из меди, серебро в слитках), которые подлежат контролю во внешнеэкономических сделках независимых компаний, по закону определяет Минпромторг. В настоящее время в этом списке есть товары из групп «нефть», «цветные металлы» и «драгоценные металлы» (золото, серебро, платина, палладий), но нет ни одного кода из групп «черные металлы», «минеральные удобрения» и «драгоценные камни». Это связано с тем, что на практике среди черных металлов, удобрений и драгоценных камней отсутствуют товары биржевой торговли.