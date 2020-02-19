Россия рекордно снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

В ноябре Россия увеличила объем вложений по сравнению с октябрем на $794 млн – до $11,491 млрд. Спустя месяц эта сумма упала до $9,974 млрд

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Россия в декабре прошлого года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем ($11,491 млрд) примерно на $1,5 млрд – до $9,974 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов США.

Долгосрочными из этих вложений являются $4,27 млрд, а краткосрочными — $5,7 млрд, уточняется в документе. Россия наращивала свой объем вложений в гособлигации США на протяжении последних трех месяцев 2019 года: так, в сентябре они выросли на $1,17 млрд (до $10,8 млрд), месяц спустя — немного снизились до $10,697 млрд, а в ноябре они рекордно выросли на $794 млн – до $11,491 млрд.

Максимальный объем вложений России в госдолг США был в октябре 2010 года — $176,3 млрд, в декабре 2014-го — на фоне введенных санкций после аннексии Крыма — они упали ниже $100 млрд. Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг: так, в апреле Москва избавилась от своего портфеля сразу на $47,5 млрд, что составляло почти половину ценных бумаг казначейства США у России, через месяц эта отметка достигла $15,9 млрд. Спустя год — в апреле 2019-го — Россия сократила вложения в госбумаги США до $12,136 млрд, в марте они и вовсе составляли $13,716 млрд, ниже показатели были только в мае 2007 года — $11,8 млрд.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объясняла сокращения вложений экономическими и геополитическими рисками. «Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски – финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», – говорила она.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США по итогам декабря прошлого года остается Япония с показателем $1,15 трлн, второе место с $1,07 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай. В список топ-5 инвесторов также вошли европейские Великобритания ($332,6 млрд), Ирландия ($281,8 млрд) и Бразилия ($ 281,8 млрд).