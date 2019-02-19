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Экономика ,  
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Запасы денег в российском бюджете достигли рекорда
По итогам 2018 года остатки средств федерального бюджета увеличились в 1,7 раза и достигли 10,2 трлн руб., сообщила Счетная палата. Это абсолютный рекорд
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Накопления федерального бюджета в 2018 году достигли рекордных 10,188 трлн руб., следует из данных Счетной палаты, представленных во вторник, 19 февраля. По итогам 2017 года показатель составлял 6,19 трлн руб.

Речь идет о суммарных остатках средств федерального бюджета на счетах Федерального казначейства. Они складываются из средств на рублевых счетах в казначействе, банковских депозитов, средств по учету нефтегазовых доходов (купленная Минфином по бюджетному правилу иностранная валюта) и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Остатки по итогам 2018 года незначительно превысили предыдущий максимум за 2014 год, когда остатки составляли 10,17 трлн руб.

Денежные остатки федерального бюджета составили, таким образом, 61% бюджетных расходов по итогам 2018 года, следует из данных Минфина. Это максимум с 2014 года, когда они достигали 69% (см. инфографику). По отношению к ВВП остатки средств федерального бюдж​ета на 1 января 2019 года достигли почти 10%.

В том числе остатки бюджетных средств, размещенные на депозитах в банках, по итогам 2018 года составили 1,57 трлн руб., что является наибольшим значением с 2009 года, отмечает Счетная палата. В этот показатель входит валютный депозит на $1 млрд, размещенный в некотором банке (банках).

Кроме того, Минфин в 2018 году купил иностранной валюты в общей сложности на 4,13 трлн руб. — в 2019 году она будет переведена в ФНБ.

По расчетам агентства Fitch Ratings, суммарные запасы наличности на счетах расширенного правительства России (включая региональные правительства и внебюджетные госфонды) по итогам 2018 года достигли 13,4% ВВП, в том числе средства ФНБ в размере 3,9% ВВП и остатки на счетах Федерального казначейства в размере 2,9% ВВП. Принимая во внимание финансовые активы государства на 13,4% ВВП, чистый долг расширенного правительства составляет всего лишь около 1% ВВП, отметило Fitch.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: депозиты, Федеральное казначейство, Счетная палата
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