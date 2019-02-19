Запасы денег в российском бюджете достигли рекорда

По итогам 2018 года остатки средств федерального бюджета увеличились в 1,7 раза и достигли 10,2 трлн руб., сообщила Счетная палата. Это абсолютный рекорд

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Накопления федерального бюджета в 2018 году достигли рекордных 10,188 трлн руб., следует из данных Счетной палаты, представленных во вторник, 19 февраля. По итогам 2017 года показатель составлял 6,19 трлн руб.

Речь идет о суммарных остатках средств федерального бюджета на счетах Федерального казначейства. Они складываются из средств на рублевых счетах в казначействе, банковских депозитов, средств по учету нефтегазовых доходов (купленная Минфином по бюджетному правилу иностранная валюта) и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Остатки по итогам 2018 года незначительно превысили предыдущий максимум за 2014 год, когда остатки составляли 10,17 трлн руб.

Денежные остатки федерального бюджета составили, таким образом, 61% бюджетных расходов по итогам 2018 года, следует из данных Минфина. Это максимум с 2014 года, когда они достигали 69% (см. инфографику). По отношению к ВВП остатки средств федерального бюдж​ета на 1 января 2019 года достигли почти 10%.