Судам дадут право разрывать договоры задним числом

Минюст разработал поправки, разрешающие судам устанавливать, с какого момента обязательства сторон в договоре прекращаются. Это делается в том числе для защиты бизнеса, пострадавшего от срыва поставок иностранными контрагентами

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Суды при расторжении или изменении договоров по причине изменившихся обстоятельств смогут определять дату, с которой обязательства сторон будут считаться прекращенными или изменившимися. Соответствующая поправка в Гражданский кодекс, подготовленная Министерством юстиции, была рассмотрена 16 января 2023 года на правительственной комиссии по законопроектной деятельности (РБК ознакомился с законопроектом).

Законопроект был одобрен на правительственной комиссии, сообщили РБК в пресс-службе Минюста. Как правило, после этого документ подлежит рассмотрению на заседании правительства, после чего может быть направлен в Госдуму.

Данная поправка выносилась Минюстом на общественное обсуждение в конце августа и была внесена в правительство в конце октября (была согласована Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом).

По действующим сейчас нормам обязательства сторон считаются измененными или прекращенными, если стороны заключили соответствующее новое соглашение (в нем допускается зафиксировать дату изменения или прекращения в прошлом). Если же вопрос о пересмотре или расторжении договора решается в судебном порядке, обязательства считаются измененными или прекращенными только после вступления решения суда в силу.

Новая поправка направлена на расширение возможностей правовой защиты тех лиц и структур, которые не исполнили или исполнили ненадлежащим образом прописанные в договоре обязательства из-за существенного изменения обстоятельств, говорится в пояснительной записке.

Согласно Гражданскому кодексу, изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Если стороны сами не смогли договориться об изменении договора в новых условиях, он может быть расторгнут или изменен судом по требованию заинтересованной стороны. Для этого есть несколько условий: в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Чем обусловлена инициатива

Как следует из пояснительной записки, необходимость изменений продиктована в том числе новыми условиями — логистическими проблемами и санкциями. В документе приводится пример, когда в договоре двух российских организаций было обязательство установить оборудование, которое не было выполнено, поскольку контрагент — иностранная организация — отказался его поставить. Стороны не смогли прийти к соглашению и изменить условия договора (например, путем замены иностранного оборудования на российское) и обратились в суд.

В таком случае, как пишет Минюст со ссылкой на Верховный суд, судебное решение влечет изменение обязательств сторон лишь на будущее время и не освобождает от ответственности за нарушение обязательств до его вступления в силу. Получается, что нарушившая сторона фактически ставится в более невыгодное положение, указывает Минюст. При изменении договора по соглашению сторон они сами могут договориться о том, с какого момента обстоятельства считаются изменившимися. Однако суд в настоящее время не может признать обязательство измененным с момента существенного изменения обстоятельств. Таким образом, нарушившая условия договора сторона будет обязана выплатить неустойку за период с момента изменения обстоятельств до вступления в силу решения суда.

Поскольку акты гражданского законодательства не имеют обратной силы, после принятия законопроекта новый подход сможет быть применен только к судебным делам, инициированным после даты вступления закона в силу, указывал Минюст в сентябре по итогам общественного обсуждения инициативы.

Оценка экспертов

Норма явно разрабатывается для компаний, пострадавших или подпавших под действие санкций, особенно формулировка поможет тем компаниям, для которых исполнение договора стало невозможным в договорные сроки либо экономически невыгодным, например из-за чрезмерно возросших транспортных расходов или невозможности купить продукцию/товары у предыдущих поставщиков, сказала РБК партнер практики коммерческих споров МЭФ LEGAL Римма Малинская.

В теории в новой редакции возможности для злоупотребления могут возникнуть у нарушающей стороны, которая может не торопиться с решением спорной ситуации, понимая, что суд в будущем ретроспективно сможет освободить ее от ответственности за неисполненное обязательство, предупреждает Малинская. «Очевидно, что первое время, пока не сформируется практика, будут шероховатости», — сказала она.

В Гражданском кодексе прописан случай, когда расторжение или изменение договора по решению суда происходит не с даты вступления решения в силу — это так называемые договоры присоединения (к ним относятся договоры с потребителями со стандартными условиями — о выдаче кредита, об оказании услуг связи и т.п. — РБК), напоминает управляющий партнер «Кучер Кулешов Максименко и партнеры» Алена Кучер. Если такой договор изменяется или расторгается судом по требованию присоединившейся стороны, то он считается действующим в измененной редакции или не действующим с момента его заключения.

Инициатива Минюста вполне отвечает реалиям оборота, считает Кучер. Сейчас формальная привязка момента изменения или прекращения обязательств именно к вступлению решения суда в силу «может оказаться несправедливой или неразумной в связи с тем, что момент вступления решения суда в силу в динамике сделки и необходимости защиты интересов сторон и оборота может являться достаточно случайным фактором», указывает она. «Возможность усмотрения суда в определенных вопросах выступает необходимым противовесом излишне формальному подходу, который, как известно, в договорных отношениях должен быть минимизирован в пользу свободы договора и защиты интересов сторон и оборота, исходя из конкретных обстоятельств каждого дела», — подчеркнула Кучер.