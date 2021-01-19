Вложения иностранцев в российские компании упали более чем в 20 раз

В первом и четвертом кварталах 2020 года наблюдался отток прямых иностранных инвестиций из России. По итогам же всего года иностранцы на долгосрочной основе вложили в российские компании $1,4 млрд — это уровень середины 90-х

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Общий объем новых прямых иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании по итогам 2020 года составил $1,4 млрд, что более чем в 20 раз меньше показателя 2019 года ($28,9 млрд), следует из данных Банка России по платежному балансу.

В материалах ЦБ отмечается, что в первом и четвертом кварталах 2020 года наблюдался отток средств инвесторов, составивший $4,1 млрд и $0,9 млрд соответственно. Потери были компенсированы во втором-третьем кварталах ($5,9 млрд и $0,5 млрд), однако итоговый результат оказался наименьшим в XXI веке.

В последний раз, по данным ЦБ, меньше чем в 2020 году сумма прямых иностранных инвестиций в российские компании небанковского сектора была в 1994 году. Тогда она составила $0,634 млрд. В конце 90-х — в 1998 и 1999 годах — показатель находился на уровне $2,5-2,8 млрд,

Максимума сумма прямых иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании достигала в 2008 году, когда вложения нерезидентов достигали почти $65 млрд. Следующий всплеск пришелся на 2013 год ($60 млрд), но уже в следующем году инвестиции упали более чем втрое, до $17,637 млрд, а еще через год — до $6,264 млрд, после чего вновь начали расти.

Портфельные инвестиции иностранцев в российские компании в 2020 году сократились на $14,1 млрд: только за второй квартал отток средств ($7,3 млрд) оказался больше, чем за весь 2019 год ($4,2 млрд). В последний раз портфельные инвестиции иностранцев в небанковский сектор российской экономики сокращались сопоставимыми темпами в 2014 году (минус $12,3 млрд).