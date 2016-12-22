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Эксперты зафиксировали нежелание крупных компаний стать прозрачнее
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Эксперты зафиксировали нежелание крупных компаний стать прозрачнее
Экономика, 21:22
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Эксперты зафиксировали нежелание крупных компаний стать прозрачнее
Большинство компаний, подпадающих под утвержденную правительством концепцию открытости, не публикуют нефинансовую отчетность. Раскрыть эту информацию готовы лишь треть компаний
Фото: Андрей Любимов / РБК

Большинство крупных российских компаний не готовы раскрывать нефинансовые показатели, такие как действия в области корпоративной социальной ответственности или по предупреждению коррупции. Таковы результаты исследования (есть у РБК) Российской региональной сети по интегрированной отчетности в партнерстве с группой компаний «Да-Стратегия», Институтом экономических стратегий РАН, Международным инвестиционно-правовым агентством и аудиторской компанией «Нексиа Пачоли». Исследование корпоративной прозрачности проводится с 2013 года. В 2018 году было проанализировано более 1140 компаний.

Из них две трети компаний не раскрывают вообще никакую информацию либо делают это только в соответствии с формальными требованиями ЦБ, говорится в исследовании. 

В мае 2017 года правительство утвердило Концепцию развития публичной нефинансовой отчетности. В связи с этим к 2021–2022 годам свыше тысячи компаний будут обязаны опубликовать нефинансовую отчетность, сказал руководитель аналитического центра «Да-Стратегия» Алексей Журавлев на презентации исследования. «Две трети компаний столкнутся с существенными сложностями по раскрытию информации», — подчеркнул он.

Как отмечается в докладе, принятая концепция пока не стала значимым стимулом повышения прозрачности компаний. «Мы предполагали, что, как в русской пословице «Готовь сани летом, а телегу — зимой», компании начнут готовиться заранее. Но все оказалось, как в пословице «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — констатировал Журавлев.

Нефинансовые результаты компаний — например, данные о влиянии на общество и экологию (Environmental, Social and Governance, ESG) — отражаются в рейтингах и влияют на инвестиционную привлекательность бизнеса. Большинство международных и крупных национальных компаний раскрывают нефинансовые результаты, что позволяет сравнивать их между собой.

Минэкономразвития разработало законопроект с требованиями к раскрытию такой информации. Как сообщил РБК представитель ведомства, документ уже внесен в правительство.

Сейчас обсуждается список показателей, по которым обяжут отчитываться компании. Среди них — данные о случаях коррупции и количестве уволенных людей предпенсионного возраста.

Первыми согласно концепции в 2019–2020 годах должны отчитаться госкорпорации и госкомпании, публичные компании, хозяйственные общества и ГУПы с участием государства выше 50%, выручкой более 10 млрд руб. и штатом более 4 тыс. сотрудников. Очередь хозяйственных обществ и ГУПов с выручкой более 5 млрд руб. и штатом более 2 тыс. сотрудников наступит в 2021–2022 годах.

Стагнация прозрачности

Авторы доклада пришли к выводу о стагнации в развитии корпоративной прозрачности в России. А сформировавшаяся в последние годы группа компаний-лидеров осталась неизменной.

В 2014 году компании с разными организационно-правовыми формами получили возможность определиться — стать АО или ПАО. «Мы зафиксировали, что компании стали больше уходить в зону непрозрачности, самоопределяться как АО, которые не обязаны раскрывать информацию», — рассказал Журавлев.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Крупные компании обяжут отчитываться о коррупционерах и предпенсионерах
Экономика

«Мы наблюдаем, что все больше и больше компаний раскрывают нефинансовые показатели, выходя за рамки формальных требований», — возражает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. Дело в том, что многие крупные компании публикуют нефинансовую отчетность по собственному формату, например, совмещая годовые отчеты с отчетностью об устойчивом развитии. «Кроме того, в этом году не было большого числа компаний, которые бы вышли на IPO», — отметил эксперт.

За год произошло 11 делистингов на Московской бирже. Девять компаний из выборки исследования, которые ранее раскрывали отчетность, в этом году стали непрозрачными. «В их числе могут быть компании, которые попали под санкции, и не раскрывать информацию им позволяет закон», — пояснил Спирин.

Большинство компаний соблюдают лишь формальные требования ЦБ или вовсе не публикуют нефинансовую отчетность, отмечается в исследовании. Решая, раскрывать ли дополнительную информацию, средний руководитель думает в первую очередь об угрозах, во вторую очередь — о затратах, и только в последнюю очередь — о возможностях, которые перед ним откроются, прокомментировала РБК результаты исследования партнер компании НАФКО Ирина Мостовая.

«Нефинансовая отчетность действительно делает компанию очень прозрачной для инвесторов, но и ведь и для конкурентов тоже. Раскрывать нефинансовые показатели не любят потому, что это усложняет ведение честной борьбы. В России конкуренция отягощена огромной долей госкомпаний в экономике, которые являются самыми значимыми фигурами на многих рынках, и частные компании предпочитают быть для них незаметными и непроницаемыми с точки зрения отчетности, потому что иначе их может ждать поглощение», — считает Мостовая. ​

Но есть и позитив

В декабре 2017 года ЦБ рекомендовал эмитентам раскрыть доходы всех топ-менеджеров. «Бизнес прислушался: 190 компаний (80%) в этом году раскрыли информацию о структуре вознаграждения членов советов директоров», — рассказал Журавлев.​

В этом году также возросло число компаний, раскрывающих информацию о стратегических приоритетах в области устойчивого развития — данные о влиянии на общество и экологию. Эксперты объяснили эту тенденцию прошедшим «Годом экологии» и текущим «Годом волонтера». «Более того, некоторые российские компании заявили, что планируют выпуск «зеленых» облигаций», — отмечается в докладе («зеленые» облигации используются для привлечения средств в проекты возобновляемой энергетики, экологически чистого транспорта и т.д.).

Существенным образом на содержание нефинансовой отчетности повлияла госпрограмма «Цифровая экономика». Почти половина компаний — лидеров прозрачности сочли важным рассказать о своих проектах цифровой трансформации, в то время как годом ранее всего десять компаний упоминали проекты по цифровизации. «Мы не ожидали, что этот хайп дойдет и до отчетности», — отметил Журавлев. «Компании, которые не внедряют цифровые технологии, отстают от своих конкурентов, поэтому очевидно стремление бизнеса подсветить свой прогресс в этой области», — прокомментировал Спирин. «Рассказ о цифровой трансформации — это дань моде. Сейчас все компании осваивают цифровые технологии, но пока это не дает им сверхрентабельности», — скептична Мостовая.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: отчетность компании , прозрачность , ответственность , Экология
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