Урожай под защитой: как в России развивается производство агрохимии

Для обеспечения продовольственной безопасности в мире Россия разрабатывает и производит удобрения и средства защиты растений. Правительство ставит перед отраслью задачу масштабировать производство такой продукции

Объем выпуска минеральных удобрений и агрохимии в России растет. По прогнозам Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), производство всех видов удобрений в стране в 2025 году вырастет до 65 млн т с рекордных 63 млн т годом ранее. Страна занимает второе место по выпуску минеральных удобрений в мире после Китая, при этом является самым крупным их экспортером с долей на мировом рынке в 18%.

Российские производители химических средств защиты растений также добились большого прогресса: с 2014 года доля их продукции на внутреннем рынке выросла с 38 до 70%, рассказывает член экспертного совета при правительстве по направлению «Химическая промышленность», заместитель исполнительного директора Российского союза производителей химических средств защиты растений Виктор Григорьев. Произошло это благодаря эффективной работе отрасли и поддержке руководства страны, отмечает он.

Химические средства защиты растений играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности. По экспертным оценкам, отказ от их применения снижает урожай на 20–60%, — потому что собрать с полей колорадского жука или саранчу проблематично, говорит Виктор Григорьев.

По его словам, в России сейчас производится полный спектр химических средств, необходимый для защиты урожая: инсектициды, уничтожающие насекомых; фунгициды, борющиеся с заболеваниями растений; гербициды, истребляющие сорняки, а также биопрепараты.

В 2024 году российские производители химических средств реализовали на внутреннем рынке 164 тыс. т готовой продукции, около 48 тыс. т импортировали зарубежные компании, и еще около 18 тыс. т иностранные производители выпустили на мощностях российских предприятий.

Отрасль готова к росту

Перед производителями агрохимии государством ставится задача поспособствовать сельскохозяйственным компаниям в увеличении объема выпуска продукции АПК к 2030 году не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом, а также внести вклад в прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров на две трети, отмечал ранее глава РАПУ Андрей Гурьев.

По прогнозам РАПУ, для этого индустрии минеральных удобрений в ближайшие четыре года предстоит увеличить выпуск продукции на треть к уровню 2023 года, до 80 млн т в год, в том числе нарастить поставки на внутренний рынок до 22 млн т, а экспорт увеличить в 1,5 раза — до 58 млн т.

Крупнейший в стране производитель минеральных удобрений — Группа «ФосАгро» с 2013 года удвоила выпуск агрохимической продукции, вложив в развитие производства 500 млрд руб., говорит гендиректор компании Александр Гильгенберг. 200 млн руб. из них пришлось на последние три года. «По мощностям фактически была построена еще одна компания», — отмечает Александр Гильгенберг. В результате производство агрохимической продукции в компании ежегодно растет в среднем на 4–5%. По итогам 2025 года его объем может составить 12,5 млн т. Экспорт «ФосАгро» за 10 лет удвоился, достигнув 8,6 млн т.

В свою очередь, национальный проект «Новые материалы и химия» ставит перед производителями химических средств защиты растений задачи довести долю внутреннего производства до 90% от потребления и совместно с компаниями «большой химии» локализовать в стране синтез действующих веществ для пестицидов.

В соответствии с поручением президента идет процесс по введению квотирования импорта химических препаратов для защиты растений, что будет способствовать дальнейшему развитию отечественного производства и локализации действующих веществ, говорит Виктор Григорьев. Сейчас на площадке ЕЭК обсуждается распространение данной меры на территории всего Евразийского пространства.

Переход на отечественные препараты — это основной тренд десятилетия у российских аграриев, и в целом отрасль может быстро нарастить объемы производства, продолжает Виктор Григорьев. Средства защиты растений выпускают 13 российских предприятий, производственная мощность которых превышает 400 тыс. т, но фактически загружены они лишь наполовину. Так что отечественная промышленность обладает большим запасом по мощности, позволяющим не только обеспечить внутренний рынок, но и закрыть потребности стран ближнего и дальнего зарубежья, говорит эксперт.

Российские компании уже работают в 30 странах и готовят соглашения об открытии в среднесрочной перспективе представительств еще в 20. Основные рынки для российских химсредств — страны СНГ, Латинской Америки и Африки. Например, российские компании — лидеры по продажам в ряде стран ближнего зарубежья, рассказывает Виктор Григорьев.

Минпромторг совместно с отраслевым союзом и крупнейшими производителями прорабатывает вопрос о создании в России полных производственных цепочек по выпуску действующих веществ для химических средств защиты растений, рассказывает он. Эти проекты требуют масштабных инвестиций, и для экономической устойчивости им необходимы меры господдержки, отмечает эксперт.

Для снижения затрат и снятия избыточных барьеров при выпуске высокотехнологичных средств защиты растений правительство прорабатывает введение единого окна при регистрации препаратов, продолжает он. Это позволит снизить сроки и стоимость процесса за счет проведения испытаний только в государственных учреждениях и определения открытых и понятных требований к регистрации, объясняет Виктор Григорьев.

Синергия инноваций

Для реализации задач национального проекта «Новые материалы и химия» предприятиям химической промышленности предстоит не просто наращивать выпуск продукции, но и добиваться технологического лидерства, внедряя в производство современные разработки и инновации.

Россия уже располагает одними из самых современных в мире мощностей по выпуску средств защиты растений и продолжает их совершенствовать, рассказывает Виктор Григорьев: за последние семь лет в отрасль вложено свыше 30 млрд руб.: построены современные заводы, создаются научно-исследовательские центры. Например, компания «Август» завершает строительство научно-исследовательского центра, в котором будут кластеры по разработке действующих веществ, химических, а также биологических средств защиты растений.

На одном из крупнейших производителей химических средств защиты растений, компании «Щелково Агрохим», с 2024 года работает полностью автоматизированный цех по производству средств защиты растений площадью 5 тыс. кв. м. Его создавали с использованием средств Фонда развития промышленности. Возглавляет компанию академик РАН, также в ее штате 4 доктора наук, 40 кандидатов наук и более 130 научных сотрудников. Предприятия работают над инновационными препаратами, нацеленными на высокую эффективность, быстрое действие и минимальную пестицидную нагрузку на почву и культуру. На счету компании более 120 патентов на изобретения, в том числе международных.

Отечественные производители средств защиты растений активно занимаются разработками биопрепаратов, в том числе для закрытого грунта и предуборочных работ, отмечает Виктор Григорьев.

Один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений «ФосАгро» ежегодно выделяет на НИОКР порядка 2,5 млрд руб., также уделяя значительное внимание исследованиям в области агробиотехнологий. «Если 10 лет назад у нас было 25 марок удобрений, а 20 лет назад всего пять, то сегодня их 58, в том числе 16 с микроэлементами. В рамках стратегии развития до 2030 года мы планируем расширить ассортимент компании до 100 марок», — говорит Александр Гильгенберг. В 2019 году компания создала Центр инноваций «ФосАгро», целью которого является разработка новых видов удобрений и кормовых добавок.

Расположенное в Татарстане АО «Аммоний» — один из крупнейших производителей азотных удобрений в Европе, ежегодно выпускает более миллиона тонн удобрений ежегодно, включая аммиак, карбамид, азотную кислоту, аммиачную селитру, карбамидо-аммиачную смесь и метанол. Комплекс сегодня работает по принципу полного цикла: начиная от выращивания культур на собственных экспериментальных полях, разработки цифровых технологий и агроконсалтинга, а карбамид и аммиак, которые являются одним из основных продуктов предприятия, лежат в основе одной из 23 производственных цепочек, созданных по нацпроекту «Новые материалы и химия», отмечают в «Аммонии».