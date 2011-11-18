Кувейт может вложить средства в европейский стабфонд

Кувейт может вложить средства в Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF). Такое заявление сделал глава бюро по инвестициям страны Ид ар-Райес ар-Рашиди на полях финансовой конференции во Франкфурте-на-Майне, передает Reuters.

При этом он отметил, что участие Кувейта в EFSF зависит от согласования конкретных условий инвестирования, которые пока не определены.

EFSF был создан в мае 2010г. для привлечения средств на предоставление финансовой помощи Португалии и Ирландии. Международные рейтинговые агентства присвоили ему высший рейтинг ААА, что означает практически нулевую вероятность риска при инвестировании в его облигации.

В настоящее время лидеры стран Европы ведут дискуссии с Китаем и другими развивающимися экономиками об инвестициях в EFSF через Международный валютный фонд.

На прошедшем в Брюсселе саммите лидеры ЕС договорились о соединении частных и государственных инвестиций для формирования EFSF. Также было решено, что EFSF может быть увеличен с нынешних 440 млрд евро до 1 трлн евро.