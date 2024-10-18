Как продукция российских химиков завоевывает зарубежные рынки

Отечественный химпром продолжает развивать экспорт высокотехнологичной продукции благодаря господдержке на всех уровнях — от поиска партнера до страхования, оформления патентов и сертификатов

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Производство химических веществ и продукции в России устойчиво растет. По данным Росстата, по итогам первого полугодия оно на 5,6% превысило уровень сопоставимого периода 2023 года. Эксперты «РИА Рейтинг» полагают, что в 2024 году рост производства в отрасли составит 4–5%. А предпринимательская уверенность руководителей отрасли в первом полугодии достигла самого высокого уровня за десять лет, выяснили эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

По их словам, на внутреннем рынке потребление российских материалов растет, в том числе из-за программ импортозамещения, тогда как за рубежом производители сталкиваются со сложностями из-за санкционных ограничений. В этих условиях российский экспорт направляется новым потребителям на новые рынки.

Экспорт ушел на восток

Перестроить и развить экспортные программы российскому химпрому, в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса, помогают меры поддержки по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Нацпроект реализуется с 2018 года и нацелен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров из России — его ключевой целью является рост зарубежных поставок такой продукции к 2030 году на 70% по сравнению с 2020 годом. А развитию производства мало- и среднетоннажной химии способствует стратегическая инициатива правительства «Развитие производств новых материалов».

Значимость мер господдержки сложно переоценить, говорит гендиректор волгоградского НПО «Броня» Александр Бояринцев. Его компании они помогли за шесть лет довести уровень экспорта до 74% от общего объема производства, а в последние годы — развернуть экспортные потоки на восток. «Мы используем все возможности, которые предоставляют центры поддержки экспорта», — объясняет топ-менеджер.

Основанная в 2008 году «Броня» производит и экспортирует керамические теплоизоляционные, гидроизоляционные и огнезащитные покрытия — «жидкую броню», которую наносят на поверхность как фасадную краску. При этом 1 мм слоя этого продукта по изоляционным свойствам успешно заменяет 50 мм минеральной ваты.

С 2016 года «Броня» взаимодействует с центром поддержки экспорта Волгоградской области, а с 2018 года — с Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в группу «ВЭБ.РФ»). До этого компания экспортировала продукцию в основном в страны СНГ, а поддержка помогла начать поставки в Евросоюз. «Броня» стала поставщиком программы по реставрации исторических зданий в Италии — ее краской защищены памятники архитектуры в Сиене, Парме, завод Fiat в Турине. Благодаря этому за прошлый год экспорт компании вырос на 30%, отмечает Александр Бояринцев.

Сейчас, продолжает он, на экспортных рынках для компании открываются большие перспективы: из-за строительной инфляции продукция «Брони» оказывается там дешевле простой фасадной краски. И даже европейские заказчики, несмотря на все ограничения, находят возможность закупать продукцию у компании. Но все же основной объем импорта с этого года перенаправлен на восток.

Поддержка РЭЦ очень помогает при поисках новых дистрибьюторов, признает Александр Бояринцев: «Ты указываешь в анкете, что тебе, например, нужен партнер в Монголии, описываешь свои критерии — и РЭЦ отбирает дилеров и организует нам видеовстречу с участием переводчика».

Льготное страхование доставки позволяет отправлять на новые рынки небольшие объемы продукции, тогда как по рыночным ценам застраховать их бы просто не удалось — стоимость партии существенно увеличилась бы, объясняет гендиректор «Брони».

Его компания еще в 2022 году одной из первых оформила сертификат РЭЦ на право пользоваться знаком «Сделано в России»/Made in Russia и активно участвует под ним в выставках экспортеров российской продукции, получая субсидию от РЭЦ в размере 80% затрат. Предприятие участвовало в крупных выставках в Китае, ОАЭ, Саудовской Аравии и нашло там партнеров, говорит Бояринцев.

Очень полезной для себя Александр Бояринцев считает и образовательную программу «Экспортный форсаж». «Она меня в хорошем смысле приземлила, позволила самому разобраться в работе бухгалтерии, взаимодействии с таможней. Это позволило даже что-то посоветовать моим специалистам по ВЭД», — объясняет он. А консультации эксперта по вопросам патентования и субсидии на оформление патентов помогают «Броне» решить вопросы с регистрацией интеллектуальной собственности на зарубежных рынках.

Также компания пользуется субсидией на оформление за рубежом сертификатов безопасности продукции. «Во многих странах, например, в Китае, Южной Корее и Монголии, есть специфические сантитарно-гигиенические требования к краскам. Получение сертификата по ним обходится в тысячи долларов, и без поддержки мы не смогли бы пройти эти испытания», — рассказывает Александр Бояринцев. Без мер государственной поддержки это все было бы малому бизнесу не по силам, заключает он.

Потенциал малого бизнеса

Производитель композитных полимеров «Пластмасс Групп» из подмосковного Щелково прилагает усилия к укреплению позиций на международных рынках, отмечая заметный рост интереса к высококачественным инженерным пластикам и композитам, рассказывает представитель компании.

«Пластмасс Групп» начинала как импортер немецких инженерных пластиков, а сейчас является одним из крупнейших российских производителей в этом сегменте, выпуская на своем предприятии более 3 тыс. т композитов под 30 брендами для различных отраслей, рассказывают в пресс-службе компании. Один из ее новых продуктов — сверхвысокомолекулярный полиэтилен — используется в производстве синтетического льда, не требующего дорогого обслуживания и сложного температурного режима.

Предприятие активно развивает свою экспортную программу, несмотря на то что в 2023 году санкции привели к снижению ее объема, отмечают в пресс-службе компании. В этих условиях «Пластмасс Групп» пришлось перенаправлять экспортные потоки из Европы на рынки Азии и Африки. «Сейчас продукция компании поставляется в Китай, Белоруссию и Казахстан, и мы наблюдаем растущий интерес со стороны партнеров из Сербии, Турции и Ирана, что внушает оптимизм», — добавляют в пресс-службе компании, отмечая, что ключевую роль в ее экспортной стратегии играет господдержка.

«Пластмасс Групп» активно пользуется субсидиями на экспорт, налоговыми льготами и участвует в программах поддержки экспортеров по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». По оценке компании, наиболее действенными мерами оказались субсидии на экспорт и участие в международных выставках, что позволило значительно расширить клиентскую базу и увеличить объемы продаж.

Компания «Глобал Кемикал» из Волгоградской области также воспользовалась господдержкой для развития экспортных каналов. Предприятие, ранее выпускавшее преимущественно химическую продукцию для горной, нефтедобывающей, строительной отраслей, в последние годы активно развивает производство косметических средств, бытовой химии и товаров для животных и выпускает более 350 наименований в этих сегментах, рассказывают в компании. При поддержке областного центра развития экспорта предприятие активно участвует в международных выставках и бизнес-миссиях, используя субсидии РЭЦ, и планирует расширять экспортные поставки — в первую очередь в страны Евразийского экономического союза.

По оценке аналитиков Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития, поставки в страны ЕАЭС являются одним из важнейших приоритетов в развитии несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Уже сейчас на него приходится около 2/3 общего объема экспорта России в страны ЕАЭС, отмечает директор Института развития интеграционных процессов ВАВТ Андрей Точин.

По оценке гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной, в перспективе число экспортеров из числа представителей МСП можно увеличить вдвое: потенциально поставлять продукцию за рубеж готовы 133 тыс. таких предприятий, но пока это делают меньше половины из них.

Выход МСП на экспорт способен внести заметный вклад в решение задач как по приросту ННЭ, так и по повышению производительности, отмечает заместитель гендиректора Центра стратегических разработок Марат Фаттахов. Исследования показывают, что уровень производительности компаний-экспортеров выше, чем у их коллег на внутреннем рынке, поэтому выход МСП на экспорт может быть одним из способов достижения этих целей, объясняет он.