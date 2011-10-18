Газпром и Wintershall возобновили добычу нефти в Ливии

По словам представителей Wintershall, нефтедобывающее оборудование не повреждено, и возобновление его работы уже согласовано с ливийской корпорацией National Oil Corporation (NOC). В настоящее время компании вышли на уроверь добычи в 20 тыс. барр./день.
Ранее в этом месяце NOC и Wintershall (в консорциуме с французской Total) возобновили добычу на блоке С137 месторождения Аль-Джурф на шельфе Ливии.
Wintershall работает в Ливии с 1958г., инвестиции в страну уже составили 2 млрд долл., всего было пробурено 150 скважин. Компания добывала в стране около 100 тыс. барр. нефти в сутки на восьми нефтяных месторождениях. В феврале 2011г. в связи с политической ситуацией в Ливии Wintershall из соображений безопасности прекратила добычу в ливийской пустыне и закрыла добывающие объекты.