Газпром и Wintershall возобновили добычу нефти в Ливии

Крупнейшая в Германии нефтедобывающая компания Wintershall и ОАО "Газпром" объявили о возобновлении операций по добыче нефти в Ливии, сообщила сегодня немецкая компания. Речь идет о нефтяном месторождении в континентальной части Ливии, где Газпрому принадлежит 49%.

По словам представителей Wintershall, нефтедобывающее оборудование не повреждено, и возобновление его работы уже согласовано с ливийской корпорацией National Oil Corporation (NOC). В настоящее время компании вышли на уроверь добычи в 20 тыс. барр./день.

Ранее в этом месяце NOC и Wintershall (в консорциуме с французской Total) возобновили добычу на блоке С137 месторождения Аль-Джурф на шельфе Ливии.

Wintershall работает в Ливии с 1958г., инвестиции в страну уже составили 2 млрд долл., всего было пробурено 150 скважин. Компания добывала в стране около 100 тыс. барр. нефти в сутки на восьми нефтяных месторождениях. В феврале 2011г. в связи с политической ситуацией в Ливии Wintershall из соображений безопасности прекратила добычу в ливийской пустыне и закрыла добывающие объекты.