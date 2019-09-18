«Коммерсантъ» узнал о согласии ЦБ на арест счетов бизнесменов-должников

Речь идет о личных счетах, которые не зарегистрированы как счета индивидуальных предпринимателей

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Банк России дал ответ Министерству финансов по вопросу о возможной блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей, у которых есть налоговые задолженности, сообщает «Коммерсантъ». Регулятор заявил, что в данном случае руководствоваться следует положениями Гражданского кодекса, в соответствии с которыми бизнесмен должен отвечать по своим обязательствам всем своим имуществом.

При этом в ЦБ указали, что Конституционный суд трижды подтверждал «неразграниченность» личного и предпринимательского имущества. При этом в Банке России указали, что банки должны исполнять решения Федеральной налоговой службы, учитывая при этом ограничения законов на взыскания.

Необходимость отправлять запрос в ЦБ у Минфина возникла в связи с тем, что позиция регулятора ранее была неочевидна, а некоторые банки отказывались блокировать личные счета задолжавших по налогам предпринимателей. Однако на этот раз в Банке России прямо констатировали, что не в его компетенции разъяснять министерству положения Налогового и Гражданского кодексов.

Накануне вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков в комментарии агентству ТАСС предложил разграничивать коммерческий и личные счета индидивидуальных предпринимателей. Избыточной заморозку счетов во всех банках назвал и бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, правильно, когда ФНС ограничивает движения лишь по тому счету, который предприниматель поставил на учет в качестве расчетного. В противном случае блокировать могут крупные суммы, хотя недоимка при этом будет небольшой.