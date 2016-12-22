Счетная палата за год нашла бюджетных нарушений почти на 550 млрд руб.

Объем нарушений, которые за год обнаружила Счетная палата, составил 547 млрд руб., говорится в отчете ведомства. Впрочем, он снижается, а масштабы нецелевого расхода средств и вовсе упали в 20 с лишним раз

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Объем нарушений, которые Счетная палата обнаружила при проверке исполнения федерального бюджета и бюджетной отчетности в 2017 году, составил 547,3 млрд руб., говорится в отчете ведомства, поступившем в РБК. Во вторник председатель Счетной палаты Алексей Кудрин представил отчет на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.

Сумма нарушений снизилась по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза или на 650 млрд руб. При этом объем нарушений, имеющих признаки нецелевого использования бюджетных денег, составил всего 134 млн руб., хотя годом ранее он был в 21 раз выше — 2,8 млрд руб. Большая часть нарушений связана с госзакупками (213 млрд против 17 млрд руб. годом ранее). Другие нарушения связаны с неправильной отчетностью (179,2 млрд против 656 млрд руб. годом ранее), а также с оказанием услуг населению и нарушениями федеральных законов и постановлений правительства (в совокупности 108 млрд руб. против 410 млрд руб. годом ранее).

Всего по итогам проверок бюджета за 2017 год Счетная палата направила в госорганы 138 представлений, подала 22 обращения в Генпрокуратуру, три обращения в Следственный комитет и столько же — в ФСБ, говорится в отчете.

Кудрин, возглавивший Счетную палату в мае этого года, в августе заявил, что ведомство может запросить расширение антикоррупционных полномочий. «Антикоррупционная деятельность связана не только с последующим контролем, когда мы выявляем хищения и ищем, а был ли коррупционный момент. Пока нам очень мало коррупционеров удается найти такими методами. Мы можем как минимум увидеть, что что-то не так потрачено, а был ли там сговор — непонятно», — говорил Кудрин. По его словам, предложения по расширению полномочий Счетная палата может сформулировать через полгода-год, предварительно Кудрин обсуждал их с президентом России Владимиром Путиным.