ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,13 67,14 EUR Нал. 79,72 78,60 USD Бирж. 67,50 -0,57 EUR Бирж. 79,03 -0,47 USD ЦБ. 67,75 -0,44 EUR ЦБ. 79,17 -0,18 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6360,10 -97,90 IMOEX 2389,82 +0,68% RTSI 1115,57 +1,46% Brent 79,01 +1,09% DJIA 26062,12 -0,35% Nasdaq 7895,79 -1,43%
Счетная палата за год нашла бюджетных нарушений почти на 550 млрд руб.
Лента новостей
Путин выполнил просьбу Кадырова и передал Чечне нефтяную компанию 16:15, Экономика Что будет дальше: цена на Ethereum вновь опустилась ниже $200 16:15, Крипто Суд арестовал имущество бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского 16:12, Общество В Госдуме призвали МИД разорвать дипотношения с Израилем 15:57, Политика Как производят мраморную говядину в России 15:44, РБК и Мираторг В здании Мосгордумы прошла эвакуация 15:33, Общество Экс-глава Госнаркоконтроля займется выращиванием льна 15:27, Политика Первый пассажир Space X: кто такой Юсаку Маэдзава 15:20, Стиль Джек Ма предсказал 20-летнюю торговую войну между Китаем и США 15:18, Политика Госдума сократила размер штрафа депутатам за прогулы 15:12, Общество «Дети теряют элементарные навыки»: каковы риски цифровизации образования 15:10, Партнерский материал Счетная палата за год нашла бюджетных нарушений почти на 550 млрд руб. 15:10, Экономика Токены Tether были заморожены несколько часов: цена Bitcoin снизилась 15:06, Крипто Чайна-таун: какое жилье покупают и арендуют китайцы в Москве 14:53, Недвижимость Трамп ввел пошлины на китайские товары: акции хай-тек гигантов подешевели 14:51, Quote Израиль назвал причиной гибели Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО 14:47, Политика «Подготовить детей к изменениям»: каковы новые принципы обучения 14:40, Партнерский материал Роскомнадзор анонсировал проверки Twitter и Facebook 14:27, Технологии и медиа Мария Шарапова объяснила досрочное завершение сезона 14:26, Спорт Пятикратную чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане 14:21, Общество Глава ACS — РБК+: «Главное для нас — безопасность наших пассажиров» 14:18, Партнерский материал Минфин отменил аукцион по продаже государственных облигаций 14:17, Quote Правительство одобрило состав рабочей группы по реализации инвестпроектов 13:59, Политика Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 13:48, РБК и Элитная недвижимость SpaceX заявила о готовности по заданию властей вывести в космос оружие 13:48, Общество Первый российский двигатель для авиалайнеров сертифицируют в октябре 13:47, Общество Посла Израиля вызвали в МИД России из-за сбитого в Сирии Ил-20 13:45, Политика Собянин вступил в должность мэра Москвы 13:35, Политика
Счетная палата за год нашла бюджетных нарушений почти на 550 млрд руб.
Экономика, 15:10
0
Счетная палата за год нашла бюджетных нарушений почти на 550 млрд руб.
Объем нарушений, которые за год обнаружила Счетная палата, составил 547 млрд руб., говорится в отчете ведомства. Впрочем, он снижается, а масштабы нецелевого расхода средств и вовсе упали в 20 с лишним раз
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Объем нарушений, которые Счетная палата обнаружила при проверке исполнения федерального бюджета и бюджетной отчетности в 2017 году, составил 547,3 млрд руб., говорится в отчете ведомства, поступившем в РБК. Во вторник председатель Счетной палаты Алексей Кудрин представил отчет на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.

Сумма нарушений снизилась по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза или на 650 млрд руб. При этом объем нарушений, имеющих признаки нецелевого использования бюджетных денег, составил всего 134 млн руб., хотя годом ранее он был в 21 раз выше — 2,8 млрд руб. Большая часть нарушений связана с госзакупками (213 млрд против 17 млрд руб. годом ранее). Другие нарушения связаны с неправильной отчетностью (179,2 млрд против 656 млрд руб. годом ранее), а также с оказанием услуг населению и нарушениями федеральных законов и постановлений правительства (в совокупности 108 млрд руб. против 410 млрд руб. годом ранее).

Всего по итогам проверок бюджета за 2017 год Счетная палата направила в госорганы 138 представлений, подала 22 обращения в Генпрокуратуру, три обращения в Следственный комитет и столько же — в ФСБ, говорится в отчете.

Кудрин, возглавивший Счетную палату в мае этого года, в августе заявил, что ведомство может запросить расширение антикоррупционных полномочий. «Антикоррупционная деятельность связана не только с последующим контролем, когда мы выявляем хищения и ищем, а был ли коррупционный момент. Пока нам очень мало коррупционеров удается найти такими методами. Мы можем как минимум увидеть, что что-то не так потрачено, а был ли там сговор — непонятно», — говорил Кудрин. По его словам, предложения по расширению полномочий Счетная палата может сформулировать через полгода-год, предварительно Кудрин обсуждал их с президентом России Владимиром Путиным.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Счетная палата , нарушения , Алексей Кудрин , бюджет
Главное
Путин объяснил гибель Ил-20 в Сирии цепью случайных обстоятельств Экономика
Материалы по теме
Сырая библиотека: что не устроило Счетную палату в хранении книг Общество
Кудрин усомнился в эффективности программы поддержки моногородов Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter