Сенегал предложил США финансовую помощь в $100 тыс.

При этом в документе не уточняется, когда и как именно могут быть переданы данные средства.
Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова продолжать оказывать помощь США в борьбе с последствиями урагана. Об этом глава российского государства сообщил на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с президентом США Джорджем Бушем. В.Путин передал народу США слова искреннего сочувствия и поддержки.
Напомним, что Россия 7 и 8 сентября направила в США два самолета Ил-76 с гуманитарным грузом для пострадавших от урагана. Общий вес грузов составляет более 44 т. Оба Ил-76 МЧС РФ были готовы к вылету еще 6 сентября, но все это время ожидали разрешения американских властей.
Всего же, по словам Дж.Буша, "более 100 государств выступили с предложениями о помощи Соединенным штатам".