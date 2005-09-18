Сенегал предложил США финансовую помощь в $100 тыс.

Сенегал предложил США финансовую помощь в размере 100 тыс. долл. Эти средства власти Сенегала готовы передать для оказания помощи пострадавшим от урагана "Катрина", заявил президент страны Абдулай Вад, передает AFP со ссылкой на официальное заявление сенегальского правительства.

При этом в документе не уточняется, когда и как именно могут быть переданы данные средства.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова продолжать оказывать помощь США в борьбе с последствиями урагана. Об этом глава российского государства сообщил на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с президентом США Джорджем Бушем. В.Путин передал народу США слова искреннего сочувствия и поддержки.

Напомним, что Россия 7 и 8 сентября направила в США два самолета Ил-76 с гуманитарным грузом для пострадавших от урагана. Общий вес грузов составляет более 44 т. Оба Ил-76 МЧС РФ были готовы к вылету еще 6 сентября, но все это время ожидали разрешения американских властей.

Всего же, по словам Дж.Буша, "более 100 государств выступили с предложениями о помощи Соединенным штатам".