Д.Медведев поручил переделать российский павильон на Expo-2010

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил к своему сентябрьскому визиту в Китай переделать российский павильон на всемирной выставке Expo-2010 в Шанхае. Об этом пишет сегодня "Коммерсантъ".

По его замыслу, экспозиция должна раскрывать потенциал России для развития инноваций, а также продвигать современные достижения российской науки и проекты, прежде всего инноград "Сколково". Об исполнении поручения президенту должно быть доложено 1 сентября.

В павильоне необходимо "разместить экспозиции о создании инновационного центра "Сколково", о подготовке Олимпиады в Сочи и саммита АТЭС во Владивостоке, а также туристическом кластере Северо-Кавказского федерального округа". Кроме того, рекомендуется "подключить к организации своих экспозиций ведущие компании России, работающие в области инноваций".

Эксперты же убеждены, что вносить коррективы в российскую экспозицию на Expo было необходимо в любом случае, поскольку китайские посетители воспринимают ее неоднозначно. Внутреннее убранство павильона выполнено по мотивам сказки Николая Носова "Незнайка в Солнечном городе". Выбор Незнайки в качестве персонажа, представляющего Россию, поверг китайцев в шок. "В конфуцианской культуре ценится стремление к знаниям и почтение к старшим. Незнайка - антипод этих устремлений, а потому для китайцев он персонаж отрицательный, - пояснил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Карпов.

Российской продукции придется конкурировать не только с западными разработками, но и с продукцией китайских инновационных кластеров. Например, ближайший китайский аналог "Сколково" - район Чжунгуанцунь в Пекине - начал развиваться еще в 1988г. С тех пор свои штаб-квартиры и исследовательские центры там основали Google, Intel, AMD, Oracle Corporation, Motorola, SonyEricsson и Microsoft.