Россия выбыла из числа крупнейших держателей казначейских бумаг США

Россия выбыла из числа крупнейших держателей американских гособлигаций. За два месяца Москва отказалась от бумаг более чем на $80 млрд

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Министерство финансов США опубликовало отчет о том, какие именно страны являются наиболее крупными держателями американских облигаций. В списке 33 страны, среди которых нет России. Это означает, что общая сумма казначейских бумаг, которыми владела Москва в мае, составляет меньше $30 млрд.

По данным Минфина, на конец мая у России оставались облигации на $14,9 млрд, то есть меньше чем у Казахстана или ЮАР.

Для сравнения в апреле Россия была в списке с облигациями на общую сумму в $48,7 млрд. Уже тогда отмечалось, что Москва быстрыми темпами сбрасывала американские бумаги, поскольку в марте этот показатель превышал $96 млрд. Россия тогда находилась в середине списка, обходя в том числе Канаду, Францию и Германию. На конец 2017 года у России были американские казначейские бумаги на $102,2 млрд.

Комментируя 19 июня апрельские показатели, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что власти проводят политику диверсификации, оценивая все риски – финансовые, экономические, геополитические.

При этом Набиуллина отказалась объяснять, куда ЦБ вложил резервы, выведенные из США.

По данным ЦБ, вложения международных резервов в ценные бумаги в иностранной валюте сократились с 1 апреля по 1 июня с $273 млрд. до $226 млрд. Одновременно выросли вложения в наличную валюту и депозиты с $93,5 млрд до $140 млрд.

Максимума российские вложения в госдолг США достигали в октябре 2010 года — $176,3 млрд.

Крупнейшими держателями американских гособлигаций по состоянию на май являются Китай ($1183,1 млрд), Япония ($1048.8 млрд), Ирландия ($301 млрд), Бразилия ($299,2 млрд), Великобритания ($265 млрд).