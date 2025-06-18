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Эксклюзивы РБК ,  
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Максим Орешкин — о повестке развития и конфликте Юга со Старым Светом

Орешкин рассказал о конфликте Юга со Старым Светом
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Эксклюзивы РБК

Максим Орешкин — о повестке развития и конфликте Юга со Старым Светом
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Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин рассказал в интервью телеканалу РБК

  • о новых технологических решениях для России;
  • о демографических трендах в развитии городов;
  • о противостоянии глобального Юга/Востока и Старого Света;
  • о привыкших доминировать странах, которые всеми силами противятся позитивным изменениям.

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Илья Доронов
Максим Орешкин
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Максим Орешкин
замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
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