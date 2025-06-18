Максим Орешкин — о повестке развития и конфликте Юга со Старым Светом
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин рассказал в интервью телеканалу РБК
- о новых технологических решениях для России;
- о демографических трендах в развитии городов;
- о противостоянии глобального Юга/Востока и Старого Света;
- о привыкших доминировать странах, которые всеми силами противятся позитивным изменениям.
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