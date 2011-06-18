Уступки бизнесу по взносам обойдутся бюджету в 100-160 млрд руб.

Утвержденное правительством снижение ставок страховых взносов с 34% до 30% (а в некоторых случаях - и ниже) обойдется в сотни миллиардов рублей федеральному бюджету, предупредил сегодня вице-премьер и министр финансов РФ Алексей Кудрин. По его оценкам, выпадающие доходы составят 100-160 млрд руб. ежегодно.

Глава минфина также отметил, что в течение двух лет на указанную величину будет увеличиваться размер дефицита бюджета.

В то же время другие налоги, в частности налог на прибыль, для покрытия выпадающих доходов повышать не планируется, сообщил А.Кудрин в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что на 2012-2013гг. также предполагается установить ставку страховых взносов в размере 10% на зарплаты выше некоей пороговой величины "и до бесконечности". А.Кудрин уточнил, что по этому вопросу еще продолжаются обсуждения.

Ранее на открытии ПМЭФ президент России Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 января 2012г. страховые взносы в России будут снижены до 30%, а для малого бизнеса, работающего в производственной и социальной сферах, - до 20%. Потери от снижения страховых взносов планируется возмещать за счет средств бюджета и Фонда национального благосостояния.

Новые ставки будут действовать с 2012г. по 2014г., после чего планируется кардинально пересмотреть реформирование налоговой и пенсионной систем.

Страховые взносы в качестве сбора пришли на смену Единому социальному налогу (ЕСН), и изначально дублировали его ставку. В начале этого года совокупная ставка страховых взносов в России была повышена с 26 до 34% на фоне дефицита пенсионного фонда и общего падения доходов бюджета. Однако уже в марте президент поручил правительству подготовить предложения по ее возможному снижению. По мнению главы государства, столь высокий уровень ставки оказался непосильным для многих видов деятельности.