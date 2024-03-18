 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Bloomberg сообщил о нехватке судов для морских ветряных турбин

Bloomberg: ветроэнергетика столкнулась с нехваткой судов для морских установок
Мощности морской ветроэнергетики к 2035 году могут вырасти в 5 раз, при этом число судов для установки ветряков в океане растет недостаточно быстро, пишет Bloomberg. Сложности связаны в том числе с размерами генераторов
Фото: Axel Schmidt / Getty Images
Фото: Axel Schmidt / Getty Images

Ветряные установки становятся все более популярным видом альтернативной энергетики по мере того, как власти ряда стран переходят к «зеленой» экономике, однако судов для установки плавучих ветротубин не хватает, подсчитал Bloomberg.

Спрос на суда, способные устанавливать ветряные турбины, высота некоторых из которых достигает 300 м, растет. Однако на данный момент их число увеличивается. По оценкам судоходного брокера Clarksons Offshore Renewables, за пределами Китая есть от 15 до 20 судов, способных установить турбины мощностью не менее 15 мегаватт, и в ближайшие несколько лет потребуется еще больше.

Консалтинговая Wood Mackenzie Ltd. заявила, что за пределами Китая эксплуатируется около 40 судов, хотя не все используются исключительно для морской ветроэнергетики. По прогнозам компании, для удовлетворения будущего спроса понадобятся инвестиции в размере около $14,8 млрд, а пока было удовлетворено только порядка трети.

В Китае запустили самый большой в мире морской ветрогенератор
Life
Фото:ctg.com.cn

По данным агентства, европейские инвестиции в парки ветряных установок в открытом море в прошлом году выросли до рекордных €30 млрд по сравнению с €400 млн в 2022-м. В то же время отрасль столкнулась с перебоями в цепочках поставок, массовыми списаниями и задержками реализации проектов в США и Великобритании.

На строительство нового монтажного судна требуется не менее трех лет и $400 млн. Увеличение числа таких судов осложняется еще и тем, что верфи в Азии заполняются заказами на перевозки нефти и газа, рассказал менеджер проекта одного из основных судостроителей в этой отрасли, китайской CIMC Raffle. В настоящее время компания строит пять судов для ветроэнергетики, в том числе одно грузоподъемностью более 3 тыс. тонн для Havfram AS, нового игрока в отрасли.

Другой вариант — переоснащение старых судов — также требует много времени и затрат. Например, датская компания Cadeler A/S, владелец Wind Osprey и его дочернего судна Wind Orca, тратит около €100 млн на модернизацию обоих судов на верфи в Роттердаме. Работы начались прошлой осенью, и фирма окупила часть своих инвестиций, продав старые судовые краны, которые не справятся с задачей подъема турбин следующего поколения.

Читайте на РБК Pro
«Забой свиней»: как крипта стала идеальной средой для обмана в Сети
Не провалиться на старте: топ-10 ошибок в работе с китайским поставщиком
Apple позже других гигантов вступила в гонку ИИ. Какие козыри у нее есть
Сотрудники «втихаря» подрабатывают на стороне. Что делать

Уже существующие суда для установки ветрогенераторов в открытом море бронируют на несколько лет вперед, при этом аренда становится все дороже, рассказали в Cadeler и консалтинговой компании в морской отрасли Clarcsons.

Какими бывают ветряные турбины и как их хотят улучшить стартапы
Индустрия 4.0
Фото:Freepik

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ветроэнергетика ветряки Bloomberg
Материалы по теме
Чубайс назвал своей задушевной мечтой морскую ветроэнергетику
Экономика
Цена на аукционе ветровой энергии в России оказалась самой низкой в мире
Бизнес
WSJ сообщила, что Пентагон выступил против установки морских ветряков
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Памфилова заявила о «небывало агрессивном» внешнем воздействии на выборы Политика, 11:47
21 марта пройдет IT-конференция GoCloud РБК Events, 11:41
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $86 впервые с ноября Инвестиции, 11:38
Мэрия анонсировала строительство школы и детского сада на севере Москвы Город, 11:38
Худшая команда КХЛ отказалась продлевать контракт с главным тренером Спорт, 11:36
В Москве задержали мужчину за поднятый конверт с валютой на ₽780 тыс. Общество, 11:31
Выборы президента России. Главное Политика, 11:30
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Турции обещали наказать за драку футболистов «Фенербахче» с фанатами Спорт, 11:25
«Забой свиней»: как крипта стала идеальной средой для обмана в Сети Pro, 11:23
Памфилова заявила о рекордной явке на выборах президента России Политика, 11:23
Итоги выборов президента огласят 21 марта Политика, 11:16
Олени сбежали из-за пожара в заповеднике в Приморском крае Общество, 11:11
Не провалиться на старте: топ-10 ошибок в работе с китайским поставщиком Pro, 11:02
В Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО Политика, 10:57