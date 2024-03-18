Bloomberg сообщил о нехватке судов для морских ветряных турбин

Мощности морской ветроэнергетики к 2035 году могут вырасти в 5 раз, при этом число судов для установки ветряков в океане растет недостаточно быстро, пишет Bloomberg. Сложности связаны в том числе с размерами генераторов

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Ветряные установки становятся все более популярным видом альтернативной энергетики по мере того, как власти ряда стран переходят к «зеленой» экономике, однако судов для установки плавучих ветротубин не хватает, подсчитал Bloomberg.

Спрос на суда, способные устанавливать ветряные турбины, высота некоторых из которых достигает 300 м, растет. Однако на данный момент их число увеличивается. По оценкам судоходного брокера Clarksons Offshore Renewables, за пределами Китая есть от 15 до 20 судов, способных установить турбины мощностью не менее 15 мегаватт, и в ближайшие несколько лет потребуется еще больше.

Консалтинговая Wood Mackenzie Ltd. заявила, что за пределами Китая эксплуатируется около 40 судов, хотя не все используются исключительно для морской ветроэнергетики. По прогнозам компании, для удовлетворения будущего спроса понадобятся инвестиции в размере около $14,8 млрд, а пока было удовлетворено только порядка трети.

По данным агентства, европейские инвестиции в парки ветряных установок в открытом море в прошлом году выросли до рекордных €30 млрд по сравнению с €400 млн в 2022-м. В то же время отрасль столкнулась с перебоями в цепочках поставок, массовыми списаниями и задержками реализации проектов в США и Великобритании.

На строительство нового монтажного судна требуется не менее трех лет и $400 млн. Увеличение числа таких судов осложняется еще и тем, что верфи в Азии заполняются заказами на перевозки нефти и газа, рассказал менеджер проекта одного из основных судостроителей в этой отрасли, китайской CIMC Raffle. В настоящее время компания строит пять судов для ветроэнергетики, в том числе одно грузоподъемностью более 3 тыс. тонн для Havfram AS, нового игрока в отрасли.

Другой вариант — переоснащение старых судов — также требует много времени и затрат. Например, датская компания Cadeler A/S, владелец Wind Osprey и его дочернего судна Wind Orca, тратит около €100 млн на модернизацию обоих судов на верфи в Роттердаме. Работы начались прошлой осенью, и фирма окупила часть своих инвестиций, продав старые судовые краны, которые не справятся с задачей подъема турбин следующего поколения.

Уже существующие суда для установки ветрогенераторов в открытом море бронируют на несколько лет вперед, при этом аренда становится все дороже, рассказали в Cadeler и консалтинговой компании в морской отрасли Clarcsons.